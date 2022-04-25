Katılım Genç Gelişim Programının ikincisi başlıyor

Dünyada ve Türkiye’de yükselen değer olan “Katılım Finans” alanında insan kaynağı potansiyelini geliştirmek ve sektöre nitelikli, uluslararası rekabete açık yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve İFCap Building iş birliğinde 2021 yılında hayata geçirilen “Katılım Genç Gelişim” (KGG) programının ikincisi başlıyor.Üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu, finans alanında kariyer hedefleyen ve katılım finansa ilgi duyan tüm genç yeteneklerin katılımına açık olan program için başvurular, 21 Nisan 2022 tarihinde başlayarak 10 Mayıs 2022’ye kadar devam edecek.

Katılım Finans alanında farkındalığın ve finansal okuryazarlığın artırılmasıamacıyla düzenlenen KGG, finans alanında kariyer hedefleyen genç yeteneklere katılım finans alanında önemli bir fırsat sunacak. 4 haftalık bir eğitim ve sertifikasyon programı olan KGG ile katılımcılara, alanında uzman eğitmenlerce hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikte içerikler aktarılacak ve program sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılar sertifikalarını almaya hak kazanacak.

'KATILIM GENÇ GELİŞİM PROGRAMININ BİRİNCİSİNDE 10 BİNE YAKIN BAŞVURU ALDIK'

Katılım Genç Gelişim programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Katılım Finans alanında insan kaynağı potansiyelinin artırılması amacıyla alanında ilk olan “Katılım Genç Gelişim” programının birincisinde 10 bine yakın başvuru aldıklarını belirtti. Aşan; “2025 yılına kadar devam ettirmeyi ve toplamda 10 bin gencimize eğitim vermeyi planladığımız Katılım Genç Gelişim programına yönelik almış olduğumuz olumlu geri dönüşler ile programın içeriğinin geliştirilmesi ve sektör ile entegrasyonunun artırılması noktasında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu. KGG programına olan ilginin bu yıl daha da artmasını arzuladıklarını belirten Başkan Aşan, katılım finansa ilgi duyanları programa katılmaya davet etti.

PROGRAM İKİ AŞAMADAN OLUŞACAK

KGG programıyla, İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel unsurundan bir tanesi olan Katılım Finans alanında insan kaynağı potansiyeli artırılacak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile de nitelikli ve uluslararası rekabete açık yeni yetenekler sisteme kazandırılacak. Program sayesinde katılımcılar; uluslararası perspektifte ve yerel dinamiklere uygun, nitelikli eğitim imkânı elde ederek, finans alanında kariyer yapma fırsatı bulabilecek. Ayrıca program katılımcılarına, eğitim aşamalarına bağlı olarak Türkçe ve İngilizce sertifika verilecek.

İki aşamadan oluşacak KGG programının ilk aşamasında; programa başvuran adaylar arasından yapılan genel yetenek sınavı sonucunda ilk bine girmeyi başaran katılımcılar eğitim programına hak kazanacak. Genel yetenek sınavını başarıyla geçen katılımcılara, alanında uzman sektör profesyonelleri ve akademisyenler tarafından ‘Katılım Finans Temel Eğitimi’ verilecek. Eğitim sürecinde yapılacak ara sınavlar ve eğitim sonu genel değerlendirme sınavı sonucunda başarılı olan katılımcılar ‘Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacak.

İkinci aşamada ise, birinci aşama eğitim sürecinde başarılı olan katılımcıların İngilizce dil sınavından aldıkları puanlar da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda, ilk 100'e girmeye hak kazananlara, alanında uzman uluslararası eğitmenler tarafından ‘lslamic Finance Talent Training’ (İslami Finans Yetenek Eğitimi) başlığında eğitim verilecek. Eğitim ve değerlendirme sürecinin sonunda başarılı olan katılımcılar ‘The Certified lslamic Finance Talent Training’ sertifikası almaya hak kazanacak. İki aşamayı da başarıyla bitiren katılımcılar, gelişim programını tamamlamış olacak.

KATILIM FİNANS KONUSUNDA ÖDÜLLÜ PROJE YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Eğitim sürecinde katılımcılar, Katılım Finans alanına özel projeler geliştirme imkânı elde edecekler ve komite tarafından hayata geçirilmeye uygun görülen en başarılı 3 projenin fikir sahipleri ödüllendirilecek. Proje geliştirerek ödüle layık görülen katılımcılardan birinciye 20.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye ise 8.000 TL’lik para ödülü verilecek.

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Finans alanında kariyer hedefleyenlere, Katılım Finans alanında eşsiz bir fırsat sunan KGG programına;

-01.01.1994 ve sonrası doğum tarihli,

-Üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu

-Finans alanında kariyer hedefleyen

-Katılım finansa ilgi duyan

-Kişisel gelişimine önem veren tüm genç yetenekler başvuru yapabilecek.

1.KGG PROGRAMINDA NELER YAPILDI?

18 Eylül-7 Kasım 2021 tarihlerinde iki aşamalı olarak başarıyla tamamlanan KGG programının ilk aşamasında;

-Programa başvuran adaylar arasından genel yetenek sınavında ilk 1.000’e girmeye hak kazanan katılımcılar belirlendi.

-Alanında uzman 16 eğitmen tarafından, eş zamanlı 8 ayrı sınıfta toplamda 32 saatlik ‘Katılım Finans Temel Eğitimi’ verildi.

-Temel eğitimin yanında, ayrıca her hafta 2 sektör profesyoneli ile katılımcıların bir araya geldiği 8 saatlik bir tecrübe paylaşım programı gerçekleştirildi.

-İlk aşamada başarılı olan 414 katılımcı ‘Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası’ almaya hak kazandı.

PROGRAMIN İKİNCİ AŞAMASINDA İSE;

-Birinci aşama eğitim sürecinde yapılan ara sınavlar, eğitim sonu genel değerlendirme sınavı ve İngilizce dil sınavı sonucunda ilk 100’e girmeye hak kazanan katılımcılar belirlendi.

-Alanında uzman uluslararası eğitmenler tarafından toplam 32 saatlik ‘Islamic Finance Talent Training’ (İslami Finans Yetenek Eğitimi) başlıklı eğitim verildi.

-Bu dönemde eğitim alan 100 katılımcı arasından 94 kişi, eğitim sonu yapılan genel değerlendirme sınavı sonucunda ‘The Certified Islamic Finance Talent Training’ sertifikası aldı.

Ayrıca, tüm katılımcılara yönelik katılım finans alanında yeni ve özgün fikirlerin geliştirilmesi amacıyla proje yarışması düzenlendi. Bu kapsamda, proje yarışmasında katılımcılara çeşitli eğitimler verilerek kendi projelerini hazırlamaları sağlandı. Katılımcıların hazırladıkları projeler, alanında uzman isimlerden oluşan bir komite tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda ilk 3’e giren projelere de ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.



