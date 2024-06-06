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Kavurucu sıcaklar için çalışma saati önerisi! 'Modifiye edilebilir' Bazı belediyeleri örnek gösterdi! 'Özel iş yerlerinde de uygulanabilir'

06.06.2024 10:49
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Kavurucu sıcaklar etkisini gösterirken uzmanlardan uyarılar geliyor. Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı'dan çalışma saati önerisi geldi. Sıcak havada güneş altında çalışanlar ve 65 yaş üzeri vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtip "Bence çalışma saatleri modifiye edilebilir. Özellikle tarım işçileri çok aşırı sıcaklarda çalışmalarını devam ettiriyor ve bu maalesef insani değil. Sabah 06.00-09.00 arası ile 17.00-20.00 saatleri çalışmak için daha mantıklı olabilir" dedi.

Kavurucu sıcaklar için çalışma saati önerisi! 'Modifiye edilebilir' Bazı belediyeleri örnek gösterdi! 'Özel iş yerlerinde de uygulanabilir'

Adana'da tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldığı şu günlerde özellikle tarım işçileri ve daha birçok çalışan ekmek parası için güneş altında iş yapmak zorunda kalıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir tarım işçisi tarlada kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Aşırı sıcakların hayati tehlike oluşturduğu şu günlerde Kardiyoloji Doktoru Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, vatandaşların sıcak havada dikkat etmesi gerekenler konusunda uyardı. 65 yaş üzeri vatandaşların kesinlikle gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Katırcıbaşı, kendi hastalarına da bu hafta itibarıyla yürüyüşlerini bir süreliğine durdurmaları tavsiyesinde bulunduğunu söyledi. Güneşe maruz kalınması sonucunda ortaya çıkabilecek güneş çarpması semptomlarını da hatırlatan Katırcıbaşı, şuur kaybına varabilecek semptomlara karşı bol sıvı tüketimini önererek, açık renkli kıyafetler tercih edilmesi ve yalnızca belirli saatlerde dışarı çıkılması tavsiyelerinde bulundu.

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"GÜNEŞİN DİK GELDİĞİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKMASINLAR"

Sıcak havalarda vücudun su kaybının arttığını hatırlatan Katırcıbaşı, "Ben bütün hastalarıma bu hafta itibarıyla yürüyüşlerini durdurmalarını söyledim. Hissedilen sıcaklığın aşırı yükseldiği bu dönemlerde yürüyüşlerini durdurmalarını, sıvı ağırlıklı beslenmelerini ve aldıkları sıvı miktarına dikkat etmeleri gerektiğini, kesinlikle dışarı çıkmaları gerekiyorsa açık renkli elbiseler giymeleri gerektiğini özellikle belirtiyorum. Genel olarak sıcaklarda en korktuğumuz şey kişilerin yeteri miktarda sıvı tüketmemesi. Güneşin dik geldiği saatlerde ise dışarı çıkmasınlar" şeklinde konuştu.

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Halk arasında güneş çarpması olarak tabir edilen durumu yaşayan kişilerin şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlerinin ortaya çıktığını aktaran Katırcıbaşı, "Güneş çarpması olarak açıkladığımız durum, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve şuur kaybına kadar gidebilecek semptomlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

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"ÇALIŞMAK ZORUNDA OLAN KESİMİN İŞ SAATLERİ REVİZE EDİLEBİLİR"

Güneş altında çalışmak zorunda kalan tarım işçileri, inşaat işçileri ve diğer çalışanların iş saatlerine yönelik kurumlara revize önerisinde de bulunan Katırcıbaşı, "Bence çalışma saatleri modifiye edilebilir. Özellikle tarım işçileri çok aşırı sıcaklarda çalışmalarını devam ettiriyorlar ve bu maalesef insani değil. Sabah 06.00-09.00 arası ile 17.00-20.00 saatleri çalışmak için daha mantıklı olabilir. Çünkü 10.00-14.00 saatleri arasında güneş dik geliyor ve tabiri caiz ise insanın canını alıyor. Sabahın erken saatlerinde başlanarak 09.00-10.00 gibi ara verilebilir. Bildiğim kadarıyla bazı belediyeler bu sistemi uyguluyor. Özel iş yerlerinde de bu sistem uygulanabilir" dedi.

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"65 YAŞ ÜZERİ DIŞARI ÇIKMASIN"

Kendi anne ve babasına sıcak havalarda dışarı çıkmayı yasakladığını belirten Katırcıbaşı, 65 yaş üzeri vatandaşları kastederek, "Onlar hiç dışarı çıkmasınlar. Ben anne ve babama yasakladım. İlla çıkılacak ise güneş doğmadan çıkın ve güneş battıktan sonra tekrar çıkmanız gerekiyorsa çıkın. Bazen hakikaten çıkmaları gerekiyor. Ekmek almaları, pazara gitmeleri gerekiyor. Çoğunlukla yalnız yaşayan insanlar çünkü. Alacaklarını dolaplarına biriktirerek almalarını öneriyorum. En mantıklısı bu" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çalışma saati sıcaklık
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