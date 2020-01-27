FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kaybedilen tarım arazisi miktarında büyük düşüş

Kaybedilen tarım arazisi miktarında büyük düşüş

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: - "AK Parti hükümetleri öncesi senelik 120 bin hektar olan tarım vasfını kaybeden arazi miktarını geçen yıl itibarıyla 10 bin hektarın altına indirdik" - "Tarım arazisini ekip dikmeyenler için bazı caydırıcı şeyler getirilebilir, bunların üzerinde çalışıyoruz"

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti hükümetleri öncesinde senelik 120 bin hektarı bulan tarım vasfını kaybeden arazi miktarını, geçen yıl itibarıyla 10 bin hektarın altına indirdiklerini bildirdi.

Pakdemirli, AA muhabirine, tarım arazilerinin üretime kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'deki tarım arazilerinin şahısların mülkiyetinde olması nedeniyle bunlarla ilgili plan ve program yaparken toplumla birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirten Pakdemirli, ülkede işletme başına ortalama büyüklüğün 6 hektar olduğunu ve bu rakamın toplulaştırma düzenlemeleriyle sağlandığını söyledi.

Pakdemirli, bir tarım arazisinin ekim ve dikimi konusundaki hürriyetin kişilere ait olduğunu vurgulayarak, "Dikmiyorsa bazı caydırıcı şeyler getirilebilir, bunların üzerinde çalışıyoruz. Bunları yaparken mevcut tarım arazilerinin kayıplarını da minimuma indiriyor olmamız lazım." dedi.

- "Tarım arazilerini çok dikkatli şekilde koruyoruz"

Türkiye'nin son 30 yılda ortalama 2,7 milyon hektar tarım arazisi kaybettiğine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu aslında önemli bir kayıp. AK Parti hükümetleri öncesi iktidarlara bakınca karne çok kötü, 'geçer' bile değil, 'başarısız'. Tarım vasfını kaybeden arazi miktarı senelik 120 bin hektar. 2005 yılında çıkan kanunla kaybedilen tarım arazisi miktarı 60 bin hektara düşmüş. 2017 yılında çıkan büyük ovalara ilişkin kanunla kaybedilen alan miktarı 20 bin hektara inmiş. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber de geçen yıl itibarıyla 10 bin hektarın altına indirdik. Yani kaybedilen arazi miktarı senelik 10 bin hektarın altına indi."

Pakdemirli, büyük sanayi tesisi ya da yol yapımı gibi kamu yararını ilgilendiren nedenlerle de tarım arazilerinin kaybedilebildiğine işaret ederek, "Bunlarla ilgili gerekli izinler veriliyor ancak önceki dönemlere göre daha dikkatli şekilde bu kararlar alınıyor. Çok dikkatli şekilde tarım arazilerini korumaya ve muhafazaya devam ediyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu yapıldıDünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu yapıldı
Borsa haftaya düşüşle başladıBorsa haftaya düşüşle başladı
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2B arazileri, kaybedilen tarım arazileri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminde son durum... Enkaz altında 2 kişi daha var

Elazığ depreminde son durum... Enkaz altında 2 kişi daha var

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Başvurular başladı! Personel alınacak

Başvurular başladı! Personel alınacak

Piyasalarda korona virüsü etkisi artıyor

Piyasalarda korona virüsü etkisi artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MICE profesyonelleri İstanbul’da buluştu

MICE profesyonelleri İstanbul’da buluştu

Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı

Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu yapıldı

Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu yapıldı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ocak'ta 1.5 puan azaldı

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ocak'ta 1.5 puan azaldı

MB - Reel kesim güven endeksi Ocak’ta 0.5 puan yükseldi

MB - Reel kesim güven endeksi Ocak’ta 0.5 puan yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.