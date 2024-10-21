Kayıt dışılık ile mücadelede tüm tuşlara basılıyor! Fiş almayan vatandaşlara da ceza geldi: 10 bin liradan başlıyor! Muhammet Bayram: 'Katmerli ceza uygulanacak'

Fiş kesmeyen vatandaşlarla beraber fiş almayan vatandaşlara da ceza kesilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm sektörlerde ağır bir denetime başladığı son süreçte neredeyse her bir kişi denetime tabi tutuluyor. Fişini almadan alışverişini tamamlayan vatandaşlar için ise 'özel usulsüzlük cezası' kesilecek.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Maliye'nin kayıt dışılık ile mücadelede yeni önlemler aldıklarını aktararak şu cümleleri sarf etti:

"Özellikle IBAN yoluyla ödeme yapanlar için bir düzenleme yapılmıştı. Bununla birlikte fiş, fatura vermeyenlere de yine cezai müeyyide uygulanacak. Buradaki asıl amaç devletin üzerindeki denetim mekanizması yükünün bir miktar da vatandaşa yansımasıdır. Olması gerektiği gibi vatandaşın alışveriş yaptığında ilgili satıcıdan fişini alması gerekecek eğer fiş almayanlar olursa satıcıya olduğu gibi alıcıya da ceza kesilecek. Alıcıya ceza kesilmesinin birden farklı tespit yöntemi olacak ancak alıcı kendisine fatura veya fiş düzenlenmediğini 5 gün içerisinde bildirirse bu kişiye ceza kesilmeyecek. Bu durumda satıcıya artırımlı ceza uygulanacak.

ARTIRIMLI CEZA UYGULANACAK

Cezanın uygulanması tespit ile mümkündür. Burada eğer satıcı fiş vermezse, alıcı da gidip şikayette bulunursa satıcıya fiş cezası artırımlı uygulanacak"

5 GÜN SÜRENİZ OLACAK

Faturasını almayan tüketicilerine 5 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na ya da ALO189 hattına bildirimde bulunabileceklerinin altını çizen Bayram, "Tüketiciler interaktif vergi dairesi üzerinden genel dilekçe kapsamında bir dilekçe yazıp vergi dairesine gönderebilir, bu şekilde alıcı sorumluluktan kurtulmuş olacak, satıcıya katmerli ceza uygulanacak" dedi.

Fiziki denetimlerin sahada olacağını kaydeden Bayram, "Vatandaşın fişi almadığı da gün sonu yapılan toplu denetimlerde ortaya çıkarılabilecek. Bu denetimler sonucunda ortaya çıkarsa eğer vatandaş da 10.000 TL’den başlayıp 100.000 TL’ye kadar varan cezalarla karşı karşıya kalacak. O yüzden vatandaşlar tutarı ne kadar olursa olsun mutlak surette fiş almalıdır" ifadelerini kullandı.

"KADEMELİ CEZALAR CAYDIRICI HALE GELDİ"

Bayram, yeni düzenleme ile beraber cezaların kademeli olacağından böylece caydırıcı bir hale geldiğinden bahsetti ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında cezaların az olduğundan bahsediliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte cezalar artırımlı bir şekilde uygulanacak ve böylelikle cezalar caydırıcı hale gelmiş olacak. Fahiş fiyatla mücadele kapsamında artık kapatma cezası verilebilecek, fiş almayan ve vermeyenler için de 10.000 TL’den başlayan 100.000 TL’ye varan cezalar artık kesilecek. Bu da cezaların caydırıcılığının artırılmasını sağlıyor. Fişin alınmaması ve verilmemesi demek verginin tahsil edilmemesi demektir. Vergi tahsil edilmezse eğer bu vatandaşlara maalesef enflasyon olarak geri dönecek. O sebeple fiş alınması, verilmesi çok önemlidir.”