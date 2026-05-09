FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kayıt olana bunu vadediyor: ‘Dünyanın her yerinde iş bulabilir’

Adana'da devlet desteğiyle modernize edilen Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ahşap mobilya atölyesinden öğrencilerin yanı sıra kursiyerler de faydalanıyor.

Kayıt olana bunu vadediyor: ‘Dünyanın her yerinde iş bulabilir’
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Çukurova Kaymakamlığınca ilçede ahşap işleme sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, teknolojik imalatın önünün açılması ve sosyal girişimciliğin güçlenmesi amacıyla "Ahşap İmalatında Yeni Ufuklar: Teknoloji ve İnovasyon" projesi hazırlandı.

Kayıt olana bunu vadediyor: ‘Dünyanın her yerinde iş bulabilir’ 1

Projeye, Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında makine ve ekipman desteği sağlandı.
Destek sayesinde öncelikle okuldaki ahşap atölyesinin tadilatı gerçekleştirildi, ardından da CNC makinesiyle bilgisayar destekli ekipmanlar alındı.

Modernize edilen atölye, eylül ayında okulda mobilya ve iç mekan tasarım alanında eğitim gören öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Kayıt olana bunu vadediyor: ‘Dünyanın her yerinde iş bulabilir’ 2


Meslek sahibi olmak isteyenler için de atölyede Kaymakamlık ve Çukurova İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde mobilya CNC operatörlüğü kursu açıldı.

Atölyede şu anda okul öğrencileri ile 12'si kadın 20 kursiyere ileri seviyede ahşap işleme, mobilyacılık eğitimi veriliyor.
Kayıt olana bunu vadediyor: ‘Dünyanın her yerinde iş bulabilir’ 3

KENDİ ATÖLYELERİNİ AÇABİLİRLER

Proje koordinatörü Lokman Kara, atölye aracılığıyla bölgedeki mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasının yanında mobilya ve ahşap sektörü için nitelikli iş gücü yetiştirilmesine de katkı sağladıklarını söyledi.

Atölyede yoğunluklu olarak kadınların bulunduğunu anlatan Kara, "Mobilya sektöründe aslında son kullanıcı kadınlardır. Kadınların sektörde üretici olmalarını sağlayacak bir ortam tahsis etmeyi hedefledik" dedi.
Kayıt olana bunu vadediyor: ‘Dünyanın her yerinde iş bulabilir’ 4

“DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE İŞ İMKANI”

Kara, okuldaki atölyede hem öğrencilerin hem de kursiyerlerin tam donanımlı yetiştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sektörde nitelikli iş gücünün oluşmasını, gençlerin nitelikli alanlarda ileri teknoloji kullanımı deneyimini sağlamış olmasını hedefliyoruz ve bu doğrultuda eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kurs alan gençlerimizin sektörde istihdam potansiyelleri artacak. Buradaki makineler uluslararası standartlarda ve donanıma sahip, bunları kullanan bir kursiyerimiz aslında dünyanın herhangi bir yerinde kendisine iş imkanı bulabiliyor. Ayrıca buradaki ileri teknoloji makineleri kullanan katılımcılar, ileride kendi üretim atölyelerini açabiliyorlar."

Okul müdürü Mesut Can Demiroğlu da 1991 yılında hizmete giren okuldaki atölyenin, proje sayesinde yenilenerek teknolojik bir hale geldiğini söyledi.
Kayıt olana bunu vadediyor: ‘Dünyanın her yerinde iş bulabilir’ 5

ÖĞRENCİLER ATÖLYEDEN MEMNUN

Bilişim Teknolojileri Alanı 11'inci sınıf öğrencisi Hiranur Özbey de derslerde öğrendiklerini kurs sayesinde pekiştirdiğini belirtti.
Yaptığı çizimlerle her geçen gün kendini daha da geliştirdiğini anlatan Özbey, "Ben zaten bilişim alanında iyiyim. Buradaki çizimler, yapımlarla mobilyacılıkta geliştiğimi, tecrübelerim olduğunu fark ettim. Kursa başlamadan önce mobilyacılığın kızlara göre olmadığını düşünüyordum. Şu an gelişmiş teknolojiyle aslında kızların da yapabileceği ağır bir meslek olmadığını öğrenmiş oldum." diye konuştu.
Kayıt olana bunu vadediyor: ‘Dünyanın her yerinde iş bulabilir’ 6

Bilişim Teknolojileri Alanı 10'uncu sınıf öğrencisi Melisa Doğa Baruğ da kursa katılan diğer arkadaşlarının teşvikiyle geldiği atölyede yaptığı çalışmalarla her geçen gün bilgisayarlı tasarımda kendini daha da geliştirdiğini ifade etti.

Mobilya ve Mekan İç Tasarım Alanı 10'uncu sınıf öğrencisi Damla Soyubelli ise bilgisayar destekli atölyede eğitim görmenin kendisine büyük faydası olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz'in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde!Akdeniz'in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde!
100 milyar TL’lik katkı sağlanması bekleniyor!100 milyar TL’lik katkı sağlanması bekleniyor!

Anahtar Kelimeler:
Çukurova eğitim kurs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.