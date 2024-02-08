Kayıtlı işsiz sayısı Ocak'ta geriledi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı, Ocak 2024 İstatistik Bülteni'nin yayımladı.

Buna göre, ülkedeki kayıtlı işsiz sayısı Ocak ayında 2 milyon 400 bin 827 kişi olarak izlendi. Geçen yılın aynı döneminde bu veri 3 milyon 25 bin 768 kişi olarak kaydedilmişti.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı Ocak ayında aylık bazda 20 bin kişi azalırken, yıllık bazda yüzde 20 gerileyerek 625 bin kişi azaldı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,7’si erkek, yüzde 50,3’ü kadınlar oluşturdu.

OCAK AYINDA 187 BİN 262 AÇIK İŞ ALINDI

Ocak ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 187 bin 262 lodu. Açık işlerin yüzde 99,8’i özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (78,566 açık iş) imalat sanayi sektöründe görüldü.

En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Elemanı ve Garson (Servis Elemanı)” mesleklerinde izlendi.







