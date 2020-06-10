Kaymakamlıktan 900 TL'ye varan maddi destek! Başvurular başladı...

Evde kaldığımız bu günlerde korona dışında karşılaşılan bir diğer sorun ise maddi yetersizlikler. Virüs, yaşamımızı direkt olarak etkiliyor. Bu durumda en çok kaygı yaşayan kesimlerden biri de; durumu olmayan ve çocuklarını okutan aileler. Geçimin bu kadar zor olduğu bu dönemde bir de çocuk okutmak ayrı bir yük. Geleceğin temelleri olan çocuklarımızın okuması her şeyden önemli. Yaşanılan bu zorlu sürecin çocukların eğitim hayatını etkilememesini amaçlayarak devlet, bu ailelere arka çıkıyor.

Sıkıntı yaşayan bir diğer grup ise maddi güvencesi olmayan aileler. Özellikle işten çıkartmalar ve kısıtlı olan birikimin harcanması ile bu aileler daha da zor durumda kalıyor. Bu durumda olan aileler için bir umut ışığı olmak adına devletten yardım gecikmedi. Anaokulu, ilkokul, lise veya üniversite ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan kişiler bu yardıma başvurabilir. Daha önceden, evlenenlere ve evde hastası olanlara yapılan ödemelerden sonra, devlet şimdi de durumu olmayan çocuksuz ailelere ve çocuklarını okutan dar gelirli ailelere destek oluyor. Bu kriterlere uygun kişiler verilecek olan 500 ile 800 TL arası yardımdan yararlanabilecekler. Siz de eğer başvuru kriterlerine uyuyorsanız yardım için gerekli evrakları ve formu alarak kaymakamlıklardan kolayca başvuru yapabilirsiniz.