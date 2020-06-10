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Kaymakamlıktan 900 TL'ye varan maddi destek! Başvurular başladı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Devlet, pandemi sürecinde vatandaşlarına destek olmaya devam ediyor. Bu sefer de haziran ayında 500 ve 800 TL ödeme yapılıyor. Çocuk okutan ve çocuğu olmasa bile hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler bu yardımdan yararlanabilecek. Ödemeler her ay düzenli olarak yapılacak. Yardım için kaymakamlığa başvurmayı unutmayın!

Kaymakamlıktan 900 TL'ye varan maddi destek! Başvurular başladı...

Evde kaldığımız bu günlerde korona dışında karşılaşılan bir diğer sorun ise maddi yetersizlikler. Virüs, yaşamımızı direkt olarak etkiliyor. Bu durumda en çok kaygı yaşayan kesimlerden biri de; durumu olmayan ve çocuklarını okutan aileler. Geçimin bu kadar zor olduğu bu dönemde bir de çocuk okutmak ayrı bir yük. Geleceğin temelleri olan çocuklarımızın okuması her şeyden önemli. Yaşanılan bu zorlu sürecin çocukların eğitim hayatını etkilememesini amaçlayarak devlet, bu ailelere arka çıkıyor.

Sıkıntı yaşayan bir diğer grup ise maddi güvencesi olmayan aileler. Özellikle işten çıkartmalar ve kısıtlı olan birikimin harcanması ile bu aileler daha da zor durumda kalıyor. Bu durumda olan aileler için bir umut ışığı olmak adına devletten yardım gecikmedi. Anaokulu, ilkokul, lise veya üniversite ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan kişiler bu yardıma başvurabilir. Daha önceden, evlenenlere ve evde hastası olanlara yapılan ödemelerden sonra, devlet şimdi de durumu olmayan çocuksuz ailelere ve çocuklarını okutan dar gelirli ailelere destek oluyor. Bu kriterlere uygun kişiler verilecek olan 500 ile 800 TL arası yardımdan yararlanabilecekler. Siz de eğer başvuru kriterlerine uyuyorsanız yardım için gerekli evrakları ve formu alarak kaymakamlıklardan kolayca başvuru yapabilirsiniz.

DEVLETTEN, ÇOCUK OKUTAN AİLELERE MÜJDE!

Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede öğrenim gören, ihtiyaç sahibi ailelere devletten destek gecikmedi. Devlet birçok sorun ile karşılaştığımız bu dönemde sosyal devlet anlayışı ile birçok yardımda bulunuyor. İşsizlere, durumu olmayan kiracılara ve daha bunun gibi kategorize edilmiş birçok grup için yapılan dayanışmaların ardından eğitim alanı için de bir destek başlatıldı. Maddi sorunlar çocukları etkilemesin ve çocuklar rahatça okullarına devam edebilsinler diye devlet 500 ile 800 TL arası destek paketleri oluşturdu. Bu yardımlar; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, liseye gidenler için 800 TL ve üniversite öğrencileri için de 900 TL bandında. Maddi güvencesi olmayan ve çocuk okutan aileler bu yardımdan yararlanabilecekler. Ayrıca, bu yardımdan okul ve bulunulan şehir gözetmeksizin herkes yararlanabilir.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAYAN AİLELERE DE DESTEK!

Sadece çocuk okutan ailelere değil, sosyal güvencesi olmayan çocuksuz ailelere de destek çıkılıyor. İhtiyacı olan kişilere para yardımı veya kira yardımı gibi imkanlar sunuluyor. Bu vatandaşlar 600 TL ile 800 TL arasında yardım alabilecekler. Bu kriterlere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız yardımdan yararlanabilmeniz için başvuru yapmanız gerekiyor.

ÖDEMELER DÜZENLİ OLARAK YAPILACAK

Başvuru için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden gerekli belgeleri ve başvuru formunu almalısınız. Ardından Kaymakamlıkta sosyal yardımlaşma bürosuna giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurusu onaylanan kişiler ödemelerini her ay düzenli olarak alabilecekler.

Kaymakamlık aracılığıyla yapılan bu yardımlar, içerisinde yakacak ve barınma yardımları da bulunmaktadır. Ayrıca üniversitede öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilere de yardım sağlanmaktadır. Bu kriterlerden birini karşılıyorsanız kaymakamlık aracılığıyla başvurunuzu yapayı unutmayın!

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