Kayseri'de ulaşıma zam! Tam bilet...

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım gider artışları dikkate alınarak yenilenen tarifeye göre, tam bilet fiyatı 11,50 lira, indirimli bilet fiyatı ise 6,25 lira olarak belirlendi.

ABONMAN TAM 490 TL OLDU

Düzenleme kapsamında, abonman tam (aylık 150 biniş) 490 lira, abonman indirimli (aylık 150 biniş) 175 lira oldu.

Ayrıca toplu ulaşım kullanıcıları için 30 biniş kredili ve 300 TL ücretiyle yeni bir tam abonman kart kullanıma sunuldu.

80 dakika içerisinde 2 ücretsiz aktarma uygulamasına ise aynen devam edilecek.

İlçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği güncel tarifenin 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

