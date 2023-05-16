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Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz sonuçları açıklandı! KAYSE HİSSE borsada ne zaman işlem görecek?

16.05.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz sonuçları açıklandı. 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında talep toplayan Kayseri Şeker'in yatırımcıları halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihini araştırmaya başladılar. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş halka arz sonuçları konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyuruldu. Peki, KAYSE HİSSE borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm merak edilenler...

Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz sonuçları açıklandı! KAYSE HİSSE borsada ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi talep toplama süreci 3 gün sürdü. Kayseri Şeker paylarının halka arzına ilişkin talep toplama süreci ise 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yatırımcılar tarafından heyecanla beklenen Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz sonuçları da açıklandı. Peki, KAYSE HİSSE borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm detaylar..

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçları konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyuruldu.

10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemi tamamlanan ve satışa sunulan 106.000.000 TL nominal değerli payların dağıtımı gerçekleşti.

109.867.061 TL'lik nominal pay bireysel yatırımcıya, 2.706.689 TL çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisine, 8.008.584 TL nominal değerli pay yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 800.000 TL'lik pay yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

16,27 TL sabit fiyatla KAYSE koduyla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1.724.620.000 TL oldu.

106.000.000 TL nominal değerli pay 1.618.666 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 747 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara, 44 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 2 adet yurt dışı kurumsal olmak üzere 1.619.459 yatırımcıya dağıtıldı.

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KAYSE HİSSE BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul işlem tarihi merak konusu oldu. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Kayseri Şeker (KAYSE) Borsa İstanbul işlem tarihi açıklanır açıklanmaz haberimziin içerisine eklenecektir.

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Kayseri Şeker

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