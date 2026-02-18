FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kayseri Şeker üreticilere 11 milyar 338 milyon lira pancar bedeli ödedi

Kayseri Şeker, kampanya süreci sonunda çiftçilere toplam 11 milyar 337 milyon 834 bin lira pancar bedeli ödemesi yaptı.

Kayseri Şeker üreticilere 11 milyar 338 milyon lira pancar bedeli ödedi

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025-2026 kampanya döneminde toplam 3 milyon 401 bin ton pancar teslim alındı.

Üreticinin yanında olmayı sürdüren Kayseri Şeker, ayni ve nakdi olmak üzere toplam 5 milyar 128 milyon 690 bin lira avans desteği sağladı.

Gübre, tohum, mazot ve nakit desteklerini kapsayan avans ödemeleri, çiftçinin üretim sürecini daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde yürütmesine katkı sundu.

Kampanya süreci sonunda ise üreticilere toplam 11 milyar 337 milyon 834 bin lira pancar bedeli ödemesi gerçekleştirildi. Böylece bölge ekonomisine milyarlarca liralık kaynak aktarılmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, tarımın üreten gücü olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kayseri Şeker'in 2025-2026 üretim dönemi performansının, tarım sanayi işbirliğinin güçlü bir örneği olarak dikkati çektiğini dile getiren Akay, "Bu rakamlar, üreticimizle kurduğumuz güçlü dayanışmanın ve sürdürülebilir tarım vizyonumuzun en somut göstergesidir. Çiftçimizin emeğini koruyan, üretimi destekleyen ve bölge ekonomisine güç katan bir anlayışla çalışıyoruz. Kayseri Şeker, her zaman olduğu gibi bugün de üreticisiyle birlikte büyüyen, Türkiye'nin tarımda üreten gücü olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 275 bin liraya düştüAltının kilogram fiyatı 7 milyon 275 bin liraya düştü
Nissan'dan araç sahiplerine önemli duyuru! Ruhsatlar değişecekNissan'dan araç sahiplerine önemli duyuru! Ruhsatlar değişecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Şeker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.