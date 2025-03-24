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Kazakistan'ın para birimi nedir? Kazakistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.03.2025 16:38
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Avrupa kıtasının Batı Avrupa ve Asya kıtaları arasında kalan kısmı Doğu Avrupa olarak isimlendirilmiştir. Bu bölge coğrafi, sosyoekonomik ve kültürel açıdan farklı anlamlar içerdiğinden ne kadarlık bir alanı kapladığı tam olarak bilinmemektedir. Bölge üzerinde çeşitli ülkeler yer alır.

Kazakistan'ın para birimi nedir? Kazakistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Doğu Avrupa bölgesinin üzerinde yer alan ülkelerden biri de Kazakistan Cumhuriyeti’dir. Kazakistan, 7 bağımsız Türk devletinden biridir. Ülkenin bir kısmı Orta Asya’da küçük bir kısmı ise Doğu Avrupa’da bulunmaktadır. Kuzeyinde Rusya, doğusunda Çin, güneyinde ise Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile komşudur. Ayrıca Aral Gölü ve Hazar Denizi’ne de kıyısı vardır.

Kazakistan'ın para birimi nedir?

Kazak topluluğunun göçebe kültürünü yansıtan Eski Türkçe kelime olarak gezinmek anlamına gelen Kazak kelimesi, Kazakistan adı ile gezginlerin ülkesi anlamına gelmektedir. Çok eski çağlardan biri olan paleolitik dönemden bu yana bu bölgede yerleşimler bulunmaktadır.

Ülkenin yer aldığı bölgede arazi şartları ve iklim özellikleri göçebe yaşam koşulları için son derece uygundur. Bu yüzden bölgede pastoralizm Neolitik dönem süresince de gelişmiştir. Kazakistan’ın başkenti Astana’dır. Ancak en büyük şehri başkent değil Almatı şehridir.

Ülkede konuşulan resmi dillerin başında Kazakça gelir. Bunun dışında ülkede Özbekçe, Rusça, Türkmence, Azerice, Katarca, Ukraynaca, Uygurca ve Tatarca da konuşulan diler arasında yer alır. Çeşitli etnik grupların yaşam sürdüğü Kazakistan’da en çok Kazaklar yaşamaktadır. Onların dışında Ruslar, Özbekler, Almanlar, Uygurlar, Tatarlar, Ukraynalılar da yaşam sürmektedir. Ülkenin resmi para birimi tenge'dir.

Kazakistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Kazakistan’ın nüfusu 2024 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre ortalama olarak 20.118.478’dir. Ülkenin yüzölçümü 1.724.900 kilometrekaredir. 1465 yılında Kazak Hanlığı’na dayanan tarihçesi ile geniş bir tarihe sahip olan Kazakistan mevcut anayasasını 30 Ağustos 1995 yılında ilan etmiştir.
Ülkede resmi para birimi olarak tenge kullanılmaktadır. Bu para biriminin sembolü ISO 4217 (International Standart of Organization) standartlarına göre KZT olarak belirlenmiştir. 1993 yılından itibaren resmi para birimi olan tenge 3 yıl boyunca üst üste dünyanın en güzel banknotu olarak da seçilmiştir.

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Kazakistan
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