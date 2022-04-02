Kazanç ikiye katlanıyor! SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 8.95'i aşan fark! Nisan'da emekliye çifte ödeme!

Nisan'da emekli maaşının yanı sıra çifte ödeme! SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 8.95'i aşan fark verilecek! Emekliler Nisan ayında hem maaşlarına kavuşacak, hem de bayram ikramiyelerini alabilecek. Ramazan Bayramı'nın Mayıs ayı başına gelmesi nedeniyle ikramiyelerin Nisan ayında yatırılması bekleniyor. Yeni açıklanacak enflasyon verilerine göre de Temmuz ayında yapılacak zamda artış yaşanması bekleniyor.

İKRAMİYELER NİSAN AYINDA YATACAK

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek, tahminlere göre ikramiyeler ayın 25'i ile 30'u arasında yatırılacak.

FARK YANSITILACAK

Temmuz ayında yapılacak maaş zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam erilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Ayrıca ek zam beklentileri de oluşmuş durumda.

2 AYDA YÜZDE 16.45 ZAM

Bu yılın ilk 2 aylık döneminde TÜFE yüzde 16.45 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.95 fark oluştu.

Temmuz zammı şimdiden yüzde 15.95'e ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 2 ayda yüzde 16.45 zam oluştu.

Mart enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor. Kesin zam oranı için geriye kalan 3 aylık veri bekleniyor ve Temmuz ayı başında zam oranı netleşecek.



