FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kazanç ikiye katlanıyor! SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 8.95'i aşan fark! Nisan'da emekliye çifte ödeme!

Kazanç ikiye katlanıyor! SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 8.95'i aşan fark! Nisan'da emekliye çifte ödeme!

02.04.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SSK Bağ-Kur emeklisine çifte kazanç! Nisan'da emeklilerin cepleri dolacak. Milyonlarca emeklinin ve memurun maaşı enflasyon verilerine göre yeniden belirleniyor. Emeklilere şimdiden yüzde 8.95'i aşan fark oluştu, böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2 ayda yüzde 16.45 zam oranı ortaya çıktı. Nisan ayında emekliler ikramiyelerine de kavuşacak. Böylelikle kazanç ikiye katlanacak.

Kazanç ikiye katlanıyor! SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 8.95'i aşan fark! Nisan'da emekliye çifte ödeme!

Nisan'da emekli maaşının yanı sıra çifte ödeme! SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 8.95'i aşan fark verilecek! Emekliler Nisan ayında hem maaşlarına kavuşacak, hem de bayram ikramiyelerini alabilecek. Ramazan Bayramı'nın Mayıs ayı başına gelmesi nedeniyle ikramiyelerin Nisan ayında yatırılması bekleniyor. Yeni açıklanacak enflasyon verilerine göre de Temmuz ayında yapılacak zamda artış yaşanması bekleniyor.

İKRAMİYELER NİSAN AYINDA YATACAK

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek, tahminlere göre ikramiyeler ayın 25'i ile 30'u arasında yatırılacak.

para10

FARK YANSITILACAK

Temmuz ayında yapılacak maaş zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam erilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Ayrıca ek zam beklentileri de oluşmuş durumda.

para14

2 AYDA YÜZDE 16.45 ZAM

Bu yılın ilk 2 aylık döneminde TÜFE yüzde 16.45 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.95 fark oluştu.

Temmuz zammı şimdiden yüzde 15.95'e ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 2 ayda yüzde 16.45 zam oluştu.

Mart enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor. Kesin zam oranı için geriye kalan 3 aylık veri bekleniyor ve Temmuz ayı başında zam oranı netleşecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emeklilere 3.000 TL ikramiye masada! Emeklilere 3.000 TL ikramiye masada!
Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklamaDoğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama
Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Benzine indirim geldi!

Benzine indirim geldi!

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Kredi kullanımında yeni dönem!

Kredi kullanımında yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Destek ödemesi yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Destek ödemesi yapılacak

S&P'den Türkiye açıklaması! Döviz cinsinden kredi notunu teyit etti

S&P'den Türkiye açıklaması! Döviz cinsinden kredi notunu teyit etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.