Kazanç kapısına dönüştü, makine önünde sıra krizi çıktı: Torbalar dolusu...

Tüm Türkiye'de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği DOA uygulaması ve geri dönüşüm makineleriyle ilgili dikkat çeken bir olay yaşandı. Olay, Bolu'nun Karamanlı Mahallesi’ndeki bir zincir markette meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 1 Temmuz 2026 itibarıyla plastik, cam ve alüminyum ambalajlar için 1 lira teşvik bedeli ödenen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, bazı vatandaşlar tarafından kazanç kapısına dönüştürülünce makine önlerinde sıra krizleri baş gösterdi. Yanında getirdiği dev çöp poşetleri dolusu ambalajı iade makinesine tek tek atan bir kadın, iddiaya göre makineyi saatlerce meşgul etti. Arkasında sıraya giren ve uzun süre beklemek zorunda kalan bir başka vatandaş ise duruma adeta isyan etti.

"UYUYUP UYANIP GELECEĞİNE SEN DE 9'DA GEL"

Makineyi uzun süre işgal eden kadına tepki gösteren vatandaş, "Bir tanecik de sıra vermiyorsun. Ben karşıda oturuyorum, çok ayıp" diyerek sitem etti. Makine başındaki kadının ise bu tepkiye istifini bozmadan, "Uyuyup uyanıp geleceğine sen de 9’da gel" şeklinde cevap vermesi gerginliği daha da artırdı.

"10 KİŞİNİN T.C.'SİYLE 500 TANE ŞİŞE ERİTİYOR"

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte sırada bekleyen kadın, makineyi kullanan şahsın sistemdeki kotayı aşmak için akılalmaz bir yönteme başvurduğunu iddia etti. Şahsın, başkalarına ait kimlik numaralarıyla işlem yaptığını öne süren vatandaş, "Başkasının T.C.'si ile giriyor. 10 kişinin T.C.’si bunda kanunen nasıl duruyor? 500 tane erittiğini düşün. Biz anlattık seni, yazdık bekliyoruz. CİMER'den bekliyoruz seni, ne yapacaklar göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Marketin ortasında yaşanan ilginç 'depozito' kavgası, sırada bekleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır