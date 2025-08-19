Kazanda taş kaynatıp balon patlattılar! Memurlar zam için grevde 'Tiyatro sahneleniyor''

Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Memur emekliyi temsilen pazarlık masasında oturan Memur-Sen, hükümetin üç teklifini de reddetmişti. Dün ise bir günlüğüne iş bırakma eylemi gerçekleştiren memurlar, ülkenin dört bir yanında taleplerini dile getirmişti.

Bugün ise, Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde açıklamada bulundu. Kaya, hükümetin teklifini, "Milyonlarca kamu çalışanının emeğini yok sayan bir uygulama" sözlerini kullandı ve "memura sefalet dayatması" olarak nitelendirdi.

MİZASENLER İLE SERT TEPKİ

Sabah saatlerinde bir araya gelen memurlar sloganlar eşliğinde hazırladıkları mizansenlerle tepkilerini gösterdi. Memurlar, boş bir tencereye taş koyarak "Memurun evinde artık yemek değil, taş kaynıyor" mesajını verdi.



Sunulan teklifin gerçek hayatta karşılığı olmadığını göstermek için Papua Yeni Gine Kinası dağıtıldı. "Yetkili konfederasyonun içi boş balonu patlamıştır" diyerek, yıllardır toplu sözleşme sürecinde yaşanan hayal kırıklıkları sembolize edildi.

Kaya, toplu sözleşme sürecini sert sözlerle eleştirerek, "Bu teklif, milyonlarca memurun emeğini ve insanca yaşama hakkını yok saymıştır. 8 dönemdir aynı tiyatro sahneleniyor. Kamu çalışanı, göstermelik müzakerelerin figüranı yapılmak isteniyor" dedi.

HAKEM HEYETİ SÜRECİNE TEPKİ!

Hakem heyeti sürecine de değinen Kaya, "Eğer kamu işveren heyeti ne verdiyse onu onaylayacaksanız, o masada oturmanıza gerek yok. Bu rakamlar memurun hayatına hiçbir katkı sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Memurlar.net