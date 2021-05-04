KÇÖ yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan kararda, 31 Mart tarihinde son bulacağı söylenen KÇÖ ödemeleri, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Koronavirüs salgını ile işsiz kalan binlerce vatandaş yaklaşık bir senedir KÇÖ ödemeleri ile hayatını devam ettiriyor. Mart ayına ait KÇÖ ödemeleri Nisan ayının 5'inde yatırılmıştı. Vatandaşın yakından takip ettiği Kısa Çalışma Ödeneği’nin ise Nisan ayı ödemelerinin, Mayıs ayının ilk haftasında yatırılması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin Kısa Çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yapmıştı.

Kısa çalışma ödeneği için herhangi bir tarih verilmedi. Ancak tahminlere göre ödemelerin 5 Mayıs'ta yatırılması bekleniyor.