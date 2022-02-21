KDV indirimi genişleyecek mi? KDV düşerse özel okul ücretleri düşer mi?

Gıdadaki KDV oranı yüzde 7’den 1’e düşünce diğer sektörlerde de KDV indirimi beklentisi arttı. Eğitim hizmetlerinden yüzde 8 KDV alınıyor. Ve bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor. Peki KDV oranları düşerse okul ücretleri de düşer mi?

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk konu ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte Zafer Öztürk'ün açıklamaları:

'Pandemi döneminde bir çok sektör etkilendi. Bunların başında da okullarımız oldu. Hükümetimiz burada yüzde 8'lik KDV'yi yüzde 1'e indirmek süretiyle velilerimize destek olmaya çalıştı.Bir can suyuydu. Çok da kıymetli oldu. Biz hem pandeminin bitmemesi hem de eğitim öğretim sektörünün pandemi döneminde almış olduğu büyük maddi zararlardan dolayı bu yıl da kapsamasını istemiştik. Ancak uzatmak mümkün olmamıştı bu yıl için. Ümit ediyorum şuanda gündemde olan bir konu. Birçok sektöre uygulanan KDV indirimi özellikler velilerimize destek olması adına uygulanırsa en azından bazı giderleri karşılar.

Gelir seviyesi yüksek olan ülkelere baktığınız zaman KDV yok gibi birş ey. Okula giden her öğrenciye desteklerde söz konusu. Biz böyle bir desteği bekliyoruz açıkçası. Tabi ki şuanda bulunduğumuz ekonomik zorlukların şartlarını da kavrıyoruz ama çok samimiyetle söylemem gerekirse mevcut enflasyonist ortamda ve senede sadece bir kere fiyat açıklayan okulların da durumu zor olduğu için aynı zamanda haneye de yansıyan bir durum var.En azından haneleri biraz daha rahatlatmak adına bu önemli bir gelişme olur diye bekliyoruz. Bir beklenti içindeyiz açıkçası.'

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ TAVANI YÜZDE 36 İLE SINIRLANDIRILDI

Özel okulların ücret artışları gündemdeydi ,.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel okul ücretlerindeki artış tavanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladıkları açıklamasıyla konuya son noktayı koymuştu.

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