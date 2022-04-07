FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KDV indirimi ile ilgili kritik detay! 16 liranın 6 lirasını devlet ödeyecek

KDV indirimi ile ilgili kritik detay! 16 liranın 6 lirasını devlet ödeyecek

07.04.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatlarındaki artışlar ve enflasyondaki önlenemez yükseliş vatandaşın gündeminden düşmüyor. Hükümetin gıda fiyatlarını düşürerek yüzde 5 enflasyon hedefine yaklaşmak için birçok kararı devreye almasına rağmen fiyatlardaki artış devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında KDV indirimi konusunda talimat verdi. Ayrıca 20 kalem ürün fiyatının sene sonuna kadar sabit tutulması önerisinde bulundu. Bununla beraber üreticilerin de zarar etmesinin önüne geçilecek.

KDV indirimi ile ilgili kritik detay! 16 liranın 6 lirasını devlet ödeyecek

Son 20 yılın rekorunu kıran enflasyon sonrası temel gıda ürünlerinin fiyatlarının sabitlenmesi gündemde. AK Parti MKYK toplantısındaki en önemli konu hayat pahalılığı olurken Erdoğan kurmaylarına KDV indirimi konusunda talimat verdi. Bununla beraber 20 temel ürüne sabit fiyat önerisi geldi. Önerilerin hayata geçmesi durumunda, un, toz şeker sıvı yağ, çocuk bezi, temizlik ürünleri fiyatının, yıl sonuna kadar sabit tutulması bekleniyor. Erdoğan’ın, AK Parti kurmaylarından marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadıkları konusunda raporlama istediği belirtildi. Erdoğan’ın, “Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın” talimatı verdiği öğrenildi.

hesaplama4

16 LİRA YERİNE 10 LİRAYA ALINACAK

Öneride üreticilerin zarar etmesinin önüne de geçilecek. Buna göre, devlet sübvansiyon uygulayacak. Buna göre 16 liraya olması gereken ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark ise devlet tarafından üreticiye ödenecek. Söz konusu öneri hayata geçerse hem ani fiyat artışları önlenecek hem de enflasyonla mücadele konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

market

20 TEMEL ÜRÜNE SABİT FİYAT ÖNERİSİ

Bunun sonucunda vatandaşa ağır gelen belli başlı tüketim ürünleri tespit edilerek, "20-25 adet temel tüketim kalemi belirlensin ve bunların fiyatı yıl sonuna kadar sabitlensin" önerisi sunuldu.

Maddelerin üretim maliyetinde artış saptandığı halde ise üreticiyi destekleme çalışmalarının devreye girmesi konuşuldu.

Önerilerin hayata geçmesi durumunda, un, toz şeker sıvı yağ, çocuk bezi, temizlik ürünleri fiyatının, yıl sonuna kadar sabit tutulması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazete'de yayımlandı! 5 bin geçici işçi alınacakGazete'de yayımlandı! 5 bin geçici işçi alınacak
EYT'de 20-25 yaş detayı! 2160 kadar gün silinecek!EYT'de 20-25 yaş detayı! 2160 kadar gün silinecek!
Gıda fiyatlarında yeni zamlar kapıdaGıda fiyatlarında yeni zamlar kapıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Akaryakıt fiyatları için kritik adım! Rezervler...

Akaryakıt fiyatları için kritik adım! Rezervler...

Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi!

Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi!

Kalem kalem açıkladılar: Yaşlıya, engelliye, yoksul ailelere tam 104,2 milyar lira destek verilecek

Kalem kalem açıkladılar: Yaşlıya, engelliye, yoksul ailelere tam 104,2 milyar lira destek verilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

"Çocuğa don giydiremiyoruz" diyerek ifşa etti

"Çocuğa don giydiremiyoruz" diyerek ifşa etti

Tam 15 yıl sonra çıkarttılar! “Orada olmaması gerektiğini...”

Tam 15 yıl sonra çıkarttılar! “Orada olmaması gerektiğini...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.