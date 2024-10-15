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Kebapta tekila, kokoreçte viski çıkmıştı! Uyanık işletmelerin ete neden alkol koyduğu belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.10.2024 10:00
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Tarım ve Orman Bakanlığının son günlerde yiyeceklerle ilgili yayınladığı liste firmaların insan hayatını nasıl riske attığını bir kez daha gözler önüne serdi. Domuz eti skandalının yanında bazı kebaplarda tekila kokoreçte viski tespit edilmişti. Peki işletmeler etin içine neden alkol koyar? Uzman isim merak edilen soruyu yanıtladı.

Kebapta tekila, kokoreçte viski çıkmıştı! Uyanık işletmelerin ete neden alkol koyduğu belli oldu

Türkiye'nin son günlerdeki önemli gündemlerinden biri de hileli ürünler. Sorumsuz işletmelerin vatandaşlara yedirdiği ürünler akılalır gibi değil. Domuz etiyle başlayan skandal daha da tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son yayınladığı listede bir zeytinyağı firmasının ürünlerinde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya tespit edildi. İstanbul ve Kocaeli merkezli iki firmanın ürettiği bonbon şeker ve poşet çayda ilaç etken maddesine rastlanıldı.

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TANDIRDA TEKİLA, KOKOREÇTE VİSKİ

Son günlerde hileye karışan gıda ürünlerinden en dikkat çekeni ise bazı ürünlere alkol karışması oldu. Antalya’da kuyu tandır yapan kebap salonunda tekila tespit edildi. Yine Antalya’da bulunan bir kokoreççinin ürünlerinde vodka ve viski tespit edildi.

BU ÜRÜNLERİN KULLANILMASI NORMAL Mİ?

Peki et ürünlerine neden alkol karıştırılıyor? Gıda ürünlerinde ilaç maddesi ve gıdada kullanılmayan boyaların yer almasının insan sağlığına ne gibi zararları var? Vatandaşlar şüpheli bir durum oluştuğunda ne yapmalı?

‘İKİ İLAÇ MADDESİNİ GIDAYA KARIŞTIRIYORLAR’

Konuyla ilgili Milliyet’te konuşan Gıda Mühendisi ve Denetim Uzmanı Nurten Sırma şu ifadeleri kullandı;

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“Bakanlık ekim ayında liste yayınlamaya başladı. Listede çarpıcı olan Bakanlığın ürünlerde uygunsuzlukları ikiye ayırmasıydı. Listenin birinde sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi yer aldı. Bir diğeri de taklit ve tağşişi yapılan ürün listesiydi.

ÇOCUKLARIN YİYECEKLERİNDE İLAÇ TESPİT EDİLDİ

İlaç sektöründeki etken maddeyi gıda sektöründe kullanmak yasaktır. Hem gıda mevzuatına aykırı hem de insan sağlığını riske sokar. Sildenafil sitrat ve tadalafil adı verilen ilaç etken maddelerini bitkisel macunun içerisinde karıştırabiliyorlar. Bonbon, şekerleme, enerji içeceği gibi ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildi.

İŞLETMELERİN UYANIKLIĞI

Sildenafil sitrat ve tadalafil cinsel sağlık ürünleri içerisine konulan etken maddelerdir. Bu iki madde meyve suyu, enerji içeceğine konulmuş. Bazı tüketiciler sağlık sorunlarını ilaç ile çözmek istemeyip doğal gıda ile çözmek istiyor. Bu beklentiyi fırsata çeviren bazı üreticiler var. Etiketin üzerine o ilaç etken maddesini yazmıyorlar. Sanki ürünün içerisinde yüzde 100 gıda var gibi bir etiket hazırlanıyor.

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İNSANLARIN HAYATLARINI RİSKE ATTILAR

İlaç hekim reçetesi ile yazılır. Bunu bitkisel macuna koyarsan ve etiket üzerine yazmazsan, kullanan kişi de yüksek dozda alırsa ilacın yan etkilerini görür. Ciddi sağlık sorunları yaşanabilir. Bu iki ilaç maddesinin kalp ritmini hızlandırdığı, kalp krizine neden olabileceği belirtiliyor. İlaç alerjisi olanlarda alerjik reaksiyonlar gibi sorunlar yaşanabiliyor. İki ilaç etken maddesi de ciddi anlamda sıkıntılıdır. Bunu enerji içeceği ve şekere koymuşlar.

‘BİR FİRMA 21 MARKASINDA SAHTECİLİK YAPMIŞ’

Listede yine tohum yağı karıştıran zeytinyağı firmaları vardı. O tohum yağını karıştıran markaların 21 tanesi tek firma çıktı. Yani bütün markalarında zeytinyağına tohum yağı karıştırmış.

KEBABA ALKOL KOYMALARININ SEBEBİ...

Kebapta tekila, kokoreçte viski. Baktığınız zaman bu ürünleri birbiri ile bağdaştıramıyorsunuz. Şu sebeplerle alkol karışmış olabilir: Kullandığı hammaddede bir bozulma varsa, koku sorunu varsa, kokorecin ham maddesi olan ince bağırsakta, kebapta kullanılan ette bozulma varsa bunu alkol katarak belki de maskelemeye çalışmış olabilirler.

İkinci olarak üretim sahasında eğer o restoran da içki varsa, bir bulaşı yoluyla da alkollerin ürüne karışma ihtimali var. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ancak muhtemel sebepleri bunlardır.

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Anahtar Kelimeler:
alkol kokoreç Tarım ve Orman Bakanlığı gıda yiyecek
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