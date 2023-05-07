Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş 'borsa' açıklaması: '15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında; daha önce borsadaki manipülasyona ilişkin uyarılarını içeren paylaşımını, alıntıladı ve şu mesajı paylaştı:

"15 MAYIS GÜNÜ BORSA'YA SORUŞTURMA EMRİ VERECEĞİM”

“Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim.”

Kılıçdaroğlu, daha önce Twitter hesabında “Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız” mesajını paylaşmıştı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK PROJESİNİ AÇIKLIYORUM"

Öte yanan CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" notuyla paylaştığı videoda, "Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Türkiye'nin Türk dünyası ile geç başlayan ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ ÇİN'E BAĞLAYACAĞIZ"

Twitter hesabından, "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" notuyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "hayatımın en büyük projesini açıklıyorum." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Millet İttifakı, Batı yanlısı iftiralarında bulunuyorlar. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Ben Doğu-Batı diye ayırmam. Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir. Türkiye'nin Türk dünyası ile geç başlayan ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli kara yolu ile çift hat demir yolu hattı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak."



