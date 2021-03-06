Kenevir şoku! Özel şirket tohumları aldı, sapları üreticinin elinde kaldı

Türkiye’nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun’un Vezirköprü ilçesinde tonlarca kenevir bir okul bahçesi ve içerisinde alınmayı bekliyor. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde mahalle sakinleri ile görüşerek 150 kişiyi kenevir ekmeye teşvik eden bir kişi, mahsulden sonra kenevirleri almadı. Sözleşme yaptıkları kişinin sadece tohumları aldığını, saplarının ise ellerinde kaldığını, iki senedir de paralarını alamadıklarını ileri süren üreticiler, yetkililerden yardım istedi.

''KENEVİR BİZİM BABA MESLEĞİMİZ''

Narlısaray Mahalle sakinlerinden 51 yaşındaki Kazım Pala, “Kenevir bizim baba mesleğimiz. Atalarımız ekiyordu, biz de ektik. Geçen seneki kenevirler elimizde kaldı. Tohumları geçen seneden 40 kuruştan sattık. Mahallemize gelen bir kişi ‘sizin kenevirinizin kilosunu 3 lira 25 kuruştan alacağım’ dedi. ‘Tohumunuzu 60 kuruştan alacağım’ dedi. Bazı arkadaşlarımız bu kişiye verdi. Bizler çubukları komple ona verdik. Ama bu kişi bizim kenevirlerimizin parasının tamamını vermedi. Yüzde 60 ile 70’ini aldık. Geçen senden bahsediyorum. Adam ortalarda yok. Bu sene hiç alamadık. Bu kişi telefonlarımızı bazen açıyor bazen açmıyor. Mazeret gösteriyor. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Buradaki il, ilçe başkanları bize yardımcı olmuyor. İlçe belediye başkanı hakkımızı aramıyor" dedi.