Kenevir üretiminde yeni dönem! Kota sistemiyle yürütülecek

Bakanlık, kenevir üretimine ilişkin yeni düzenlemelerle üretim alanlarını genişletirken üretimin arz-talep dengesi dış ticaret potansiyeli, güvenlik ve denetim kriterleri dikkate alınarak belirlenecek kota sistemiyle yürütüleceğini açıkladı

Cansu Çamcı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de kenevir üretimine ilişkin yeni düzenlemelerle birlikte sektörde kapsamın genişletildiğini duyurdu.

ÜRETİM İŞLEME VE SATIŞ SÜREÇLERİ DE MEVZUATA DAHİL EDİLDİ!

Bakanlık, geçmişte yalnızca lif, tohum ve sap üretimi için izin verilen endüstriyel kenevir yetiştiriciliğinde, son yasal değişikliklerle birlikte yaprak ve çiçeklerin sağlık sektöründe kullanımına yönelik üretim, işleme ve satış süreçlerinin de mevzuata dahil edildiğini bildirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte üretimin, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek kota çerçevesinde ve sıkı denetim mekanizmaları altında yürütülmesi öngörülüyor.

YAPRAK VE ÇİÇEK ÜRETİMİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE KAPSAMA ALINDI

Bakanlık açıklamasında, daha önce yalnızca lif, tohum ve sap üretimi amacıyla yetiştirilen kenevirde, yaprak ve çiçek üretiminin yasak olduğu hatırlatıldı. Ancak 2023 ve 2025 yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle birlikte, kenevirin yaprak ve çiçeklerinin sağlık sektöründe kullanılmasına yönelik üretim ile buna bağlı ürünlerin üretim ve satışının da mevzuat kapsamına alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, kenevirden elde edilen yaprak ve çiçek bazlı ürünlerin tıbbi, sağlık ve kişisel bakım alanlarında değerlendirilmesinin önü açılmış oldu.

LİF, TOHUM VE SAP ÜRETİMİ 21 İLDE SÜRECEK

31 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” kapsamında, lif, tohum ve sap amaçlı üretim 21 ilde sürdürülecek.

Söz konusu iller şöyle sıralandı: Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak.

TIBBİ ÜRETİM BELİRLİ TESİSLERLE SINIRLANDIRILDI

Düzenlemeye göre, tıbbi ve sağlık ürünleri üretimi yalnızca Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bünyesindeki Afyon Alkaloidleri Fabrikası, Organize Tarım Bölgeleri veya Sağlık Bakanlığı izni bulunan kapalı tesislerde yapılabilecek.

Buna karşılık, kişisel bakım ve destek ürünlerine yönelik üretimin ise hem açık hem de kapalı alanlarda gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

KOTA ARZ-TALEP VE DIŞ TİCARET POTANSİYELİNE GÖRE BELİRLENECEK

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici unsurlarından biri ise kota bazlı üretim modeli oldu.

Bakanlık, kenevir üretiminin Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek kota çerçevesinde yapılacağını, kota tespitinde ise şu kriterlerin esas alınacağını bildirdi:

  • Arz-talep dengesi
  • Dış ticaret potansiyeli
  • Güvenlik ve denetim imkanları
  • Üretici sayısı
  • Sektörel ihtiyaçlar

Böylece üretim miktarının yalnızca tarımsal kapasiteye değil, aynı zamanda iç pazar dengesi ve ihracat potansiyeline göre şekillendirilmesi hedefleniyor.

DENETİM MEKANİZMASI ÇOK KATMANLI OLACAK

Kenevir üretiminde denetim süreçleri de kullanım amacına göre ayrıştırıldı.

Lif, tohum, sap ile kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerinden oluşan ekipler tarafından denetlenecek.

Tıbbi ve sağlık ürünleri üretimi ise, il tarım ve orman müdürü başkanlığında oluşturulacak heyetler tarafından kontrol edilecek.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

