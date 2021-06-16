Kentsel dönüşümde kira yardımı kaç ay veriliyor? Kentsel dönüşümde kira yardımı almak için nereye başvuru yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında evi yenilenenlere şartları sağladığı takdirde kira yardımında bulunuyor. Bakanlık tarafından 2021 yılının ilk çeyreğinde kentsel dönüşüm kapsamında 115 bin hak sahibine 209 milyon lira kira yardımı yapıldığı açıklanmıştı. Kira yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar kaç ay yardım yapıldığını merak ederken, nereye başvuru yapıldığını da sorguluyor. Sizler için tüm ayrıntıları bir araya getirdik.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI KAÇ AY YAPILIYOR?

750 ile 1500 TL arasında değişen kira yardımı dönüşüm kapsamına alınan yapıların tespit edilmesiyle yapılmaktadır. Başvuruları kabul edilenler kentsel dönüşüm kapsamında 18 ay boyunca 750 ile 1500 TL arasında değişen rakamlarla kira yardımı alabilmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar kira yardımı almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapılan başvuru sonucunda kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir. Belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra başvuruları onaylanan kişilere 18 ay boyunca kira yardımı yapılarak devlet tarafından destekleme politikası yürütülmektedir.