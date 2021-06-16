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Kentsel dönüşümde kira yardımı kaç ay veriliyor? Kentsel dönüşümde kira yardımı almak için nereye başvuru yapılır?

16.06.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyen pek çok kişi kira yardımı başvurusunda bulunuyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı ile bir nebze olsun rahatlayan vatandaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen süre kapsamında bu kira yardımını alabiliyor.

Kentsel dönüşümde kira yardımı kaç ay veriliyor? Kentsel dönüşümde kira yardımı almak için nereye başvuru yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında evi yenilenenlere şartları sağladığı takdirde kira yardımında bulunuyor. Bakanlık tarafından 2021 yılının ilk çeyreğinde kentsel dönüşüm kapsamında 115 bin hak sahibine 209 milyon lira kira yardımı yapıldığı açıklanmıştı. Kira yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar kaç ay yardım yapıldığını merak ederken, nereye başvuru yapıldığını da sorguluyor. Sizler için tüm ayrıntıları bir araya getirdik.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI KAÇ AY YAPILIYOR?

750 ile 1500 TL arasında değişen kira yardımı dönüşüm kapsamına alınan yapıların tespit edilmesiyle yapılmaktadır. Başvuruları kabul edilenler kentsel dönüşüm kapsamında 18 ay boyunca 750 ile 1500 TL arasında değişen rakamlarla kira yardımı alabilmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar kira yardımı almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapılan başvuru sonucunda kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir. Belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra başvuruları onaylanan kişilere 18 ay boyunca kira yardımı yapılarak devlet tarafından destekleme politikası yürütülmektedir.

Kentsel dönüşümde kira yardımı kaç ay veriliyor? Kentsel dönüşümde kira yardımı almak için nereye başvuru yapılırr

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

2021 yılında kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusunda bulunmak isteyenlerin Bakanlık tarafından belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Bu belgeleri şunlardır:

Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi örneği,

Güncel alınan tapu kaydı ve tapu belgesinin ilgili birimlerine iletilmesi zorunlu tutulmuştur,

Başvuru sahibinin kira yardımı ve başvuru işlemi için doldurması öngörülen başvuru dilekçesi örneği,

Yapının hasarlı ve riski olduğunu ispatlayan rapor ve yıkım formu belgesi,

Hak sahibi ya da velinin Ziraat Bankası’nda hesabı olduğuna dair hesap cüzdan fotokopisi örneği,

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı sürecinde başvuru sahiplerine herhangi bir fatura düzenlenerek, fatura işlem kaydının son 3 aylık süreçte fatura kaydının onaylanarak belgelenmesi gerekir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ ŞARTLARI TAŞIMAK GEREKİR?

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli şartlar kanun kapsamında belirlenmiştir. Yasa gereğince uygulamanın gerektirdiği hallerde birinci fıkrada belirtilen işlemler dışında kanun kapsamındaki yapıları kullanmak gerekir. Hasarlı ve riski yapıdaki konutları kullanan kişilere geçici konut ya da kira yardımı yapılarak mesken yardımı ve kira para desteği sağlanmaktadır.

Sosyal politikalar bünyesinde ele alınan destekleme ödemeleri kapsamında bu kişilere yapılan anlaşma gereği kira yardımı yapılması öngörülmektedir. Bankaların kullandığı kredilerle dönüşüm projeleri bankaların özel devlet destekli hesaplarından ödenmektedir. Sosyal fon destekleri olarak kira yardımı ödenekleri dönüşüm projeleri bünyesinde vatandaşa yardım edilmektedir.

Faiz desteği veren bankaların usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı ödenek ve bütçe planlarında belirtilmektedir. 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ile riskli ve yıkım grubunda olan binalar yıkılarak yerine daha sağlam ve uzun ömürlü yaşanabilecek, deprem ve doğal afetlere dayanıklı yapı ve binalar inşa edilmektedir. Devlet, sağladığı kentsel dönüşüm kapsamına alınan binalarda oturan kişilere kira yardım desteği sunmaya devam etmektedir.

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