Kentsel dönüşümde taşınma yardımı nedir, ne kadardır? Kentsel dönüşümde taşınma yardımı ne zaman yatırılır?

Birkaç aşamadan oluşarak gerçekleştirilen kentsel dönüşüm süreci riskli olduğu resmi olarak tespit edilmiş olan tüm binaları kapsar. Kişilerin mülk sahiplerinin ve kiracıların ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak başlatabileceği bu süreçte binanın riskli olduğu ve yıkılması gerektiği belirlenirse kentsel dönüşüm projesi resmi ve teknik olarak başlar.
Kentsel dönüşüm sürecinde kişilerin, mülk sahiplerinin ya da kiracıların oturmakta olduğu mevcut binalar yıkılacağı için devlet, kanunlar doğrultusunda bu kişilerin mağduriyetlerini önlemek için bazı haklar ve destekler verir. Bunların başında taşınma yardımı kira yardımı ve faiz desteği gelir. Kira yardımından mülk sahipleri de kiracılar da yararlanabilir. Ancak kira yardımı alan kişi aynı zamanda faiz desteği de alamayacağı için birini seçmek durumundadır.
Taşınma yardımı ise öncelikle riskli olarak belirlenip yıkılacağı kararı alınan binadan ayrılacak kişinin mağduriyetini önlemeye yöneliktir. Kiracıya belli bir süre verilir ve farklı durumlara göre ödeme yapılır. Amaç taşınma masraflarının bir kısmını karşılayabilmek ve yıkılacak olan binanın içinde yaşayan kişileri mağdur etmemektedir.
6306 sayılı kanuna göre belirlenen kurallar çerçevesinde riskli yapılar içinde yaşayan kişilerin binalarını terk etmeleri zorunludur. Bu kişiler kendilerine verilen süre içinde binaları boşaltmalıdır. Ayrıca devlet bu kişilere kentsel dönüşüm taşınma yardımı da yapar.
Taşınma yardımı, kentsel dönüşüm surecinde o binada yaşayan kişiler için resmi bir haktır. Taşınma yardımı için belli bir başvuru süreci vardır ve bu süreç 1 yıldır. Bu imkandan yararlanabilmek için kişilerin 1 yıl kadar bir süre için o binada yaşıyor olmaları gerekir. Tek seferde ödeme kiracılara yapılır. Malikler aylık dilimler halinde ödeme alır.
Taşıma yardımı almak için bazı şartlar bulunur. Bu şartların yerine getirilmesi bu haktan yararlanmak için gereklidir. Kentsel dönüşümde taşınma yardımı şartları şunlardır:
Kentsel dönüşümde taşınma yardımına başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
Kentsel dönüşüm süreci için taşınma yardımı bedeli başkanlık tarafından belirlenir. Her yıl zam yapılan miktar 20205 yılı için de bir önceki yıldan fazladır. 2025 yılı için açıklanan bilgilere göre devletin kentsel dönüşüme girmiş binalar için verdiği taşınma yardımı tutarları şu şekildedir:
'Yarısı Bizden Kampanyası' kapsamında ise her bir konut için 125 bin TL taşınma desteği verilmektedir.