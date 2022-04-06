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Kesenin ağzı açıldı! Emekliye çifte bayram! 13.5 milyon kişiye 3.000 TL'ye varan ek ödeme geliyor!

06.04.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliye çifte bayram! Hem Ramazan hem Kurban Bayramı'nda milyonlarca emekli ikramiye almaya hak kazanıyor. Sadece emekliler değil, devlet tarafından ödeme alanlar da bu ikramiyelerden belli oranda faydalanabiliyor. Emekliler 1.100 TL bayram ikramiyesi almaya hak kazanıyor. İkramiyede geçen yıl olduğu gibi bu yıl da artışa gidilmesi bekleniyor. Bu durumda emekliler 3.000 TL'ye varan ek kazanç sağlayacak.

Kesenin ağzı açıldı! Emekliye çifte bayram! 13.5 milyon kişiye 3.000 TL'ye varan ek ödeme geliyor!

Emekliye çifte bayram! Kesenin ağzı açıldı! 3.000 TL'ye varan ek ödeme geliyor! Milyonlarca emekli her yıl bayramlarda ikramiye alıyor. İlk olarak 1.000 TL olarak belirlenen ikramiyeler, daha sonra 1.100 TL miktarına yükseltilmişti. Emekli ikramiyesinde bu yıl da artış yapılması bekleniyor. Enflasyona göre hesaplama yapıldığında 2022 yılındaki toplam ikramiye miktarının 3.000 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE ZAM DETAYI!

Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı.

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İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.

YENİ EMEKLİLER DE ALABİLİYOR

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

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Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor.

ENFLASYON DİKKATE ALINABİLİR

Bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hakimken nihai kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

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Sabah gazetesinin haberine göre, bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE ÖDEME

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor.

İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi veriliyor.

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İş göremezlik oranı yüzde 50 ise bayram ikramiyesinin yarısı ödeniyor. Bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

Birden fazla dosyadan geliri olanlara en fazla aylık imkanı veren dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren SSK, Bağ-Kur kapsamında çalışanlar ve memurlar da ikramiye alabilecek.


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