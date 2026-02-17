FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

‘Kesinlikle zam yapmayacağız’ Günde 5 bin ton tüketiliyor! Fiyatları açıkladı

Ramazan’ın ilk gününe artık birkaç gün kala bayramların vazgeçilmezi tatlılar fiyatlar merak edilmeye başlandı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, "Tüketicilerimiz rahat olsunlar. Ramazanda ve Ramazan Bayramı'nda baklava sektörü olarak kesinlikle zam yapmayacağız" dedi.

‘Kesinlikle zam yapmayacağız’ Günde 5 bin ton tüketiliyor! Fiyatları açıkladı

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, baklava ve tatlı üreticilerinin her yıl ramazan ayının gelmesini heyecanla beklediğini belirterek, bu dönemde tatlıya talebin arttığını söyledi.

“MİLLİ TATLIMIZ: BAKLAVA”

Gün boyu aç kalan ve kan şekeri düşen kişilerin baklava ve tatlıya daha çok ilgi gösterdiğini anlatan Yıldırım, "Baklava milli tatlımız. Artık bütün sofralarda yerini alıyor. Baklava, 'sofraların padişahı, padişahların tatlısı' olarak biliniyor. Dolayısıyla da baklava hem ülkemizde hem de bütün dünyada severek tüketiliyor" diye konuştu.

‘Kesinlikle zam yapmayacağız’ Günde 5 bin ton tüketiliyor! Fiyatları açıkladı 1

GÜLLACA OLAN TALEP DE FAZLA

Yıldırım, ramazan ayında en çok klasik baklavanın talep gördüğünü, bunun yanı sıra midye baklava, şöbiyet ve soğuk baklava gibi ürünlerin rağbet gördüğünü ifade ederek, hafif ve sütlü tatlı olduğu için güllaca da talebin arttığını bildirdi.
‘Kesinlikle zam yapmayacağız’ Günde 5 bin ton tüketiliyor! Fiyatları açıkladı 2

3 BİN TON TÜKETİLİYOR

Ramazan ayında tatlı tüketiminin en az iki kat, bayramda ise üç kat arttığını vurgulayan Yıldırım, şu sözleri kullandı:

"Yaptığımız ortalama hesaplara göre ramazanda günlük ortalama 3 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz. Tabii bayramda biraz daha fazla oluyor. Bayramda ise (günlük) 5 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Kesinlikle zam yapmayacağız’ Günde 5 bin ton tüketiliyor! Fiyatları açıkladı 3

“FİYATLAR 300 TL’DEN BAŞLIYOR”

BAKTAD Başkanı Yıldırım, ramazan ayının ve bayramın dayanışma ve kardeşlik duygusu içerisinde geçmesi gerektiğini belirterek, "Tüketicilerimiz rahat olsunlar. Ramazanda ve Ramazan Bayramı'nda baklava sektörü olarak kesinlikle zam yapmayacağız. Bu zamsız günlerin de uzamasını diliyoruz. Hatta biz 'hiçbir zaman zam yapmayalım' istiyoruz." şeklinde konuştu.
‘Kesinlikle zam yapmayacağız’ Günde 5 bin ton tüketiliyor! Fiyatları açıkladı 4

FİYATI 2 BİN TL’Yİ BULUYOR

Baklava fiyatlarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüketici, ekonomik durumuna göre her türlü fiyattan baklava bulabiliyor. Baklava fiyatları 300 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar çıkıyor. Kaliteye göre değişiyor ama birinci kalite, yüzde 100 tereyağlı, bol fıstıklı, el işçiliğiyle yapılmış bir baklavayı keyifle yemek istediğinizde 1800-2 bin lira arasında fiyatlar oluyor. Baklavada fiyatı oluşturan asıl etken içerisine kullandığınız ham madde ve malzemenin kalitesiyle alakalı. Bir de el işçiliği olunca ustalık ciddi manada maliyet getiriyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım."

‘Kesinlikle zam yapmayacağız’ Günde 5 bin ton tüketiliyor! Fiyatları açıkladı 5

“KALİTESİ DÜŞÜK OLUR”

Mehmet Yıldırım, baklava veya tatlı alırken çok ucuz ürünlere şüpheyle bakılması gerektiğini belirterek, "Bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmak lazım ki sağlığımızı tehlikeye atmamış oluruz. 500 liralık, 600 liralık, 700 liralık baklava yenmez mi? Yenir ama dediğim gibi biraz kalitesi düşük olur" dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Citi'den dikkat çeken petrol fiyatları analiziCiti'den dikkat çeken petrol fiyatları analizi
TSKB Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasındaki etkisini derinleştiriyorTSKB Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasındaki etkisini derinleştiriyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan baklava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gözaltında!

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gözaltında!

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.