Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi

Bacasız sanayi turizmin yanında, örtü altı üretimde de Türkiye’de önemli bir pay sahibi olan Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa’ya ihracat yapıp ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Geçen yıl korona virüs salgınına hazırlıksız yakalanan kesme çiçek sektörü, olumsuz etkilenmişti. Sektör pandemi nedeniyle geçen yıl Anneler Günü'nde 30 milyon dal çiçekle yalnızca 3 milyon dolar kazanabildi. Bu yıl ise Ekvator, Kenya, Kolombiya gibi ülkelerden uçuşların kısıtlı olması nedeniyle Avrupa’ya kesme çiçek az geldi. Avrupa ülkeleri bu açığı ise Türkiye’den ithalatla kapatmaya başladı. İç pazarda da hareketlilik hedefleyen sektör, çiçekçi dükkanlarının da kısıtlama dışında tutulmasını talep etti. Havaların ısınmasıyla artan üretimin, ihracatın yanında iç pazarda da alıcıyla buluşmasının önemli olduğuna dikkat çekildi. "AVRUPA'DAN YOĞUN TALEP" Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, geçen yıl pandemi nedeniyle Anneler Günü’ne çok hazırlıksız yakalandıklarını ve kötü bir sezon geçirdiklerini anımsattı.

Bu yıl deniz aşırı ülkelerden yeterince uçuş olmadığı için Avrupa’ya yeterli kesme çiçek gelmediğine değinen Yılmaz, “Avrupa bu açığını Türkiye’den kapatıyor. Son 11 aydır ülkemizdeki kesme çiçeğe yoğun bir ilgi var. Bugünlerde talebe yetişemez durumdayız. Avrupa’da alıcılar içek bekliyor ve bizler bu talebi karşılamada zorluk çekiyoruz. Kolombiya, Kenya, Ekvator gibi ülkelerden Avrupa’ya yeterince çiçek gelmiyor. Geçen yıla oranla Avrupa’ya yüzde yüz artışla çiçek satışımız söz konusu. Bu rakam son derece memnun edici. Bu süreç daha bitmedi. Anneler Günü sevkiyatlarımız devam ediyor. Bugüne özel Avrupa’ya 60-65 milyon dal kesme çiçek göndereceğiz. Bu geçen yılın iki katından fazla rakam. Parasal değeri ise 6-7 milyon doları bulacak. Süs bitkileri sektörü pandemiyi ihracat ayağında avantaja çevirdi” ifadelerine yer verdi. "YÜZDE YÜZ" Avrupa’da en önemli pazarın Hollanda olduğunun altını çizen Yılmaz, “İngiltere, Almanya, Ukrayna, Romanya, Özbekistan gibi pazarlarda iddialıyız. İngiltere Anneler Günü’nü tamamladı. İngilizlerin günü olmamasına rağmen, sektörün ihracattaki başarısı yüzde yüzü geçmiş durumda” dedi.