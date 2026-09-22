Ketçap tartışması işinden etti! Yıllar sonra Yargıtay’dan karar çıktı

Bir restoranda müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle işyeri ortağının küfür ettiği aşçı, yaşanan olayın ardından işten çıkarıldı. Tam 6 yıl boyunca aynı restoranda çalışan aşçı, uğradığını belirttiği hakaret ve küfürlerin ardından hakkını aramak için İş Mahkemesi’ne başvurdu.

Aşçının yıllar süren hukuk mücadelesinde son sözü Yargıtay söyledi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, dosyayı oy birliğiyle onaylayarak işçinin tazminat taleplerinin kabul edilmesine ilişkin kararı kesinleştirdi.

KÜFÜR EDİLEREK İŞTEN ÇIKARILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Davacı aşçı, restoranın ortağı R.S’nin bir müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle kendisine sinkaflı küfür ettiğini ve ardından işyerinden kovduğunu iddia etti. İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini savunan aşçı, maaşının tamamının elden ödendiğini belirtti.

Ayrıca son bir yıl içerisinde ücretinin eksik ödendiğini, haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında çalıştığını ve çalışma düzeninin ulusal bayram ile genel tatil günlerinde de sürdüğünü ileri sürdü. Aşçı, asgari geçim indirimi bedelinin de kendisine ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, yıllık ücretli izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi ve eksik ödenen ücret alacaklarının davalıdan tahsilini istedi.

İŞVEREN İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Davalı işveren ise aşçının ileri sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. İşyerini terk eden tarafın davacı olduğunu belirten işveren, bu nedenle aşçının tazminat talep etme hakkının bulunmadığını öne sürdü.

İşveren ayrıca fesih tarihindeki son ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirildiği şekilde olduğunu, işyerinde fazla çalışma yapılmadığını ve hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmadığını ifade etti.

İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini ispatlama yükümlülüğü bulunan davalı tarafından dosyaya bu yönde herhangi bir delil sunulmadığına dikkat çekti. Mahkeme, aşçının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığına hükmetti.

YARGITAY KARARI OY BİRLİĞİYLE ONADI

Mahkeme ayrıca aşçının kullanmadığı izinlere ilişkin yıllık ücretli izin alacağının bulunduğuna, ödendiği kanıtlanamayan ücret ve asgari geçim indirimi alacaklarının da bulunduğuna karar verdi. Buna karşılık fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerine ilişkin talepler, ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi ve dava kısmen kabul edildi.

Taraf vekillerinin istinaf başvurusunun ardından Bölge Adliye Mahkemesi de dosyayı değerlendirdi. Mahkeme, iş sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanılacak şekilde sona erdiğine, emeklilik nedeniyle feshin gerçekleştiği dönemde de kıdem tazminatına hak kazanıldığına dikkat çekti. Taraf tanıklarının beyanlarına göre aşçının, davalı yetkilisinin kendisine sinkaflı küfür etmesinin ardından iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği belirtildi.

İlk Derece Mahkemesi’nin kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kuruldu ve dava kısmen kabul edildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, verilen kararı oy birliğiyle onadı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır