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Keyfe göre limit verme devri bitti! Bankalara talimat verildi: Orta ve dar gelirli kesimin kartları incelenecek! Yüzde 85'e varan risk olunca BDDK el attı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.10.2024 14:55
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Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanların oranı yüzde 45,3'e ulaşmış durumda. Tarihi bir zirve olan bu oran finans dünyasının dikkatini çekmesi ile beraber Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) yeni bir adım atmasına neden oldu. Buna göre, gönderilen talimat ile özellikle dar ve orta gelirli gruba sunulan yüksek limitli kredi kartları incelemeye alınacak.

Keyfe göre limit verme devri bitti! Bankalara talimat verildi: Orta ve dar gelirli kesimin kartları incelenecek! Yüzde 85'e varan risk olunca BDDK el attı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Risk Merkezi tarafından paylaşılan rapora göre her 100 kredi kartından 45,3'ünün 100 bin TL ve üzerinde limite sahip olduğu görüldü. Ayrıca bu grup için belirlenen limit risk payı ise 2022 yılında yüzde 14,5 olurken 2024 yılında yüzde 85,5 oldu.

Finans dünyasının bu durumu fark etmesi sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara talimat yazısı gönderildi. Gündemden düşmeyen kredi kartlarına yönelik kısıtlamanın olacağı konuşuluyordu ancak bu hafta yeni düzenlemenin devreye gireceği öğrenildi.

Aylık kazanç ve kredi kartı limit oranı açısından büyük bir oransızlık olması dikkat çekiyorken çok sayıda kullanıcıya aylık gelirinin 15-20 katı oranında kredi kartı limiti verilebiliyor.

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YÜKSEK LİMİTLİ KARTLAR İNCELEMEYE ALINACAK!

Gazeteci Fatih Altaylı, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altaylı, kimlerin ne kadar kredi kartı limiti sahibi olabileceğini paylaştı. Buna göre, gönderilen talimat ile özellikle dar ve orta gelirli gruplara verilen yüksek limitli kredi kartları incelemeye alınacak.

YARIN ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK

Bankaların yarından itibaren bu konuda kapsamlı bir çalışmaya gideceği öğrenilirken, kredi kartı limitlerinde düzenlemeye gitmeyen bankalara ise BDDK tarafından ağır para cezaları verilecek.

Bu kısıtlamaların ardından TCMB'nin talimatları sonucunda bankaların kullanıcılara hangi seviyede kredi kartı limiti sunacağı da ortaya çıktı.

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8 KATI AŞAMAYACAK!

Ödeme performansı ve kredi notuna bakılmaksınız bankalar, tüm müşterilerine aylık gelirlerinin 4 ile 8 katı arasında limit tahsis edecek.

Değişiklikle birlikte mevcut kredi kartını 1 yıl ya da daha az sürede kullanan müşteriler için tavan limit aylık gelir tutarının 4 katı olacak. Kredi kartını 1 yılın üzerinde kullanan ve ödemelerini gününde tamamlayan kullanıcılar içinse bankalar, aylık gelirinin 8 katı oranında limit verme yetkisine sahip olacak.

Mevcut şartlar altında bu düzenlemeye uymayan kredi kartları ise yapılacak incelemeler ile tespit edilecek ve kredi kartı limitlerinde yeni düzenlemeye uygun olacak şekilde bir değişikliğe gidilecek.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı banka bddk
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