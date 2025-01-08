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KFC ve Pizza Hut gündemi sonrası İş Gıda'dan açıklama geldi

08.01.2025 14:50
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Pizza Hut ve KFC'nin Türkiye'deki restoranlarını kapatacağı konusundaki iddialar sonrası İş Gıda, bir açıklama yayınlayarak faaliyetlerinin kalite standartlarını karşıladığını kararın finansal kaygılarla alındığını belirtti.

KFC ve Pizza Hut gündemi sonrası İş Gıda'dan açıklama geldi

KFC ve Pizza Hut'ın imtiyaz sözleşmesi feshedildi. Restoranların sahibi ve işletmecisi Yum! Brands'ten yapılan açıklamaya göre anlaşma, firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle feshedildi. Fesih kararı Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını kapsıyor.

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İŞ GIDA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İş Gıda'dan yapılöan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İş Gıda, 2020 yılında KFC ve 2022 yılında Pizz Hut markalarını bünyesine dahil ederek 3 yıl içerisinde toplam restoran sayısını %300 büyümeyle 537'ye çıkarmıştır.

Bugün itibarıyla yaklaşık 7000 kişiye istihdam sağlayan İş Gıda, bu performansı sayesinde 2023 yılında Yum! Brands Global tarafından 'Yum! Büyüme Ortağı' ödülüne layık görülmüştür.

Tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın global operasyonel standartlara uygunluğu Yum! Brands onaylı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve operasyonumuz bu kalite standartlarını karşıladığı için faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir.

Finansal kaygılarla, acele bir değerlendirme sonucunda alınan bu tek taraflı fesih kararına ilişkin sürecin devam ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Saygılarımızla, İş Gıda"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
KFC restoran
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