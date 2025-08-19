Kıbrıs'tan diploma aldı Ankara'yı mesken tuttu! Tutuklanan Semra Ilık'a bir de ödül vermişler, konuşması ise bir hayli ilginç...

Türkiye son aylarda oldukça hareketli günler geçiriyor. Tutuklanan avukatlara iki kişi daha eklendi. Avukat Cem Duman’ın yanı sıra Selahattin Yılmaz operasyonunda suç örgütü yöneticisi olma suçundan Semra Ilık da tutuklandı. Semra Ilık, Akit TV başta olmak üzere birçok TV kanalında da otoriter yorumcu olarak boy gösterdi.

KENDİ HABERLERİNİ YAPTIRMIŞ ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞ

Çeşitli internet sitelerinde kendi haberlerini yaptıran ve kendisini "Hukuk dünyasının parlayan yıldızı" olarak tanıtan Semra Ilık'ın KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi'nden mezun olduğu sonrasında avukatlık yapmaya başladığı tespit edildi.

LONDRA'DA DA ŞİRKET KURMUŞ

Haber metinlerinde şu ifadelere yer verildi: **"Av. Semra ILIK, Türkiye’nin deneyimli avukatlarından biri olarak tanınan, idealist bir hukukçu ve iş insanıdır. Avukatlık kimliğinin yanı sıra, ILIK aynı zamanda araştırma şirketi kurmuş ve medya organlarında yayınlanan araştırma sonuçlarıyla tanınan bir iş insanıdır. Londra’da kurduğu dış ticaret şirketi ile uluslararası alanda da ticari faaliyetlerini sürdürmektedir."

ÖDÜL TÖRENİNDE "HUKUK KONUŞMASI"

Semra Ilık'ın 2021'de Ankara'da düzenlenen bir ödül töreninde ödül aldığı bilgisine de ulaştık. Yılın Hukuk Ofisi ödülünü alan Semra Ilık ödülü aldıktan sonra, "Hukuk camiamızda bazı sıkıntılar var malumunuz. En azından hukuksuzluğun bitmesi için bu ödülü alıyorum" ifadelerini kullanmış...

2018 yılında Ankara - Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin lokomotif trene çarması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında HDP Bozova Belediye Başkan adayı Yusuf Yetim de vardı.

TREN KAZASI SONRASI KONUŞMUŞ: “BEN DE GİTSEYDİM ORADA OLACAKTIM”

Söz konusu Semra Ilık’ın Şanlıurfa’da yayın yapan yerel bir internet sitesine o kazayla ilgili röportaj verdiği “Yusuf Ağabey beni de bir dava için Ankara’ya çağırdı. Ben yoğunluğum nedeniyle gidemedim. Eğer gitseydim ben de o trende olacaktım” dediği ortaya çıktı.