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'Kıdem'e çözüm yolunu 'bilim kurulu' önerecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha gündeme getirdiği ve sosyal taraflar tarafından enine boyuna tartışılan kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede, uzlaşı formülü için bir bilim kurulu oluşturulması öngörülüyor.

'Kıdem'e çözüm yolunu 'bilim kurulu' önerecek

Kıdem tazminatı fonu için, ekonomi yönetimi yeni bir model arayışına girdi. COVID-19 döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından akademisyenlerden oluşan ve yönetime tavsiye niteliğinde kararlar alan Bilim Kurulu’nun benzeri kıdem tazminatı için kuruluyor.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta sosyal tarafları bir araya getirdiği toplantıda, Kıdem Tazminatı Fonu ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili akademisyenlerden meydana gelen bir Bilim Kurulu oluşturulması öngörüldü.

ORTAK BİR METİN HEDEFİ

Buna göre , işçi sendikaları, işveren sendikaları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önereceği akademisyen ve hukukçulardan oluşan bilim kurulu, kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili gündeme gelen senaryolar üzerinde çalışarak ortak bir metin oluşturmaya çalışacak.

Bu metin, üzerinde son çalışmalar yapıldıktan sonra TBMM gündemine sunulacak. Kaynaklar, kıdem tazminatı fonunu da içeren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin de benzer bir yöntemle tarafl arın uzlaşısıyla gündeme getirilmesinin öngörüldüğünü aktardılar.

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