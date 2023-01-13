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Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı 2023 tavanı belli oldu

13.01.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminatı 2023 ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Memur ve emekli ocak ayı zammının açıklanmasının ardından gözler kıdem tazminatı tavanına çevrilmişti. Konu ile ilgili açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte tüm merak edilenler

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı 2023 tavanı belli oldu

Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili yapılan açıklamada Ocak-Temmuz 2023 döneminde tavan ücretin ne kadar olacağı duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş olarak açıklandı. Öte yandan kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte detaylar

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

kıdem-tazminatı-2023

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ GEREKEN KOŞULLAR

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;
İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,
İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,
Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,
Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,
Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,
İşçinin ölümü,
koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

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