Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

İstanbul’da 1990 yılından bu yana küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Avesta Ev Aletleri, finansal sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirket için mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

İstanbul Esenyurt merkezli şirket; çay ve kahve makinelerinden semavere, ızgaradan fritöze kadar mutfaklarda kullanılan çok sayıda elektrikli ev aletinin üretimini gerçekleştiriyordu.

MUTFAKTA KULLANILAN ÇOK SAYIDA ÜRÜNÜ ÜRETİYORDU

Avesta Ev Aletleri’nin ürün gamında çay ve kahve makineleri, semaver, ızgara, kızartma cihazları, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi ve fritöz yer alıyordu.

Finansal darboğaza giren şirket, borçlarını yeniden yapılandırabilmek amacıyla konkordato talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 262695-0 sicil numarasında kayıtlı Avesta Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 27/08/2026 günü saat 11:50 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet uygulanmasına karar verdi.

Konkordato sürecinin yürütülmesi için Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Av. Mehmet Kılıç konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Geçici mühlet kararının İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca ilan edilmesiyle birlikte alacaklılar için de itiraz süresi başladı.

Konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını düşünen alacaklılar, ellerindeki delilleri de sunarak ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içinde mahkemeye dilekçeyle başvurabilecek. Alacaklılar bu yolla konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecek.

ŞİRKETİN GELİRLERİ BİR YILDA YÜZDE 62 GERİLEDİ

Şirketin vergi levhasına ilişkin verilerde de son yıllardaki mali değişim görüldü. 2023 yılında 368 bin 794 lira matrah üzerinden 92 bin 198 lira vergi tahakkuk edildi.

2024 yılında matrah 3 milyon 414 bin 302 liraya yükselirken vergi tahakkuku 853 bin 575 liraya çıktı.

2025 yılında ise matrah 1 milyon 290 bin 471 liraya, vergi tahakkuku da 322 bin 617 liraya geriledi.

Böylece şirketin gelirlerinde 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 oranında düşüş yaşandı.