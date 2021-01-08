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Kıdem tazminatı artışı 2021... Kıdem tazminatı 2021 ne kadar oldu, kaç TL? 2021 Kıdem tazminatı hesaplama! Kıdem tazminatı arttı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2021 10:29 | Son Güncelleme

Son dakika 2021 kıdem tazminatı ne kadar oldu araştırılıyor. 2021 asgari ücret tutarında yapılan 500 TL'lik artışın ardından 2021 kıdem tazminatı hesaplama merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret açıklamasının ardından Kıdem tazminatı tavan fiyatı 7.117,17 liradan 8651,62 liraya yükseldi. Peki 2021 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı artışı 2021... Kıdem tazminatı 2021 ne kadar oldu, kaç TL? 2021 Kıdem tazminatı hesaplama! Kıdem tazminatı arttı mı?

Son dakika 2021 kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri belli oldu. 2021 yılında verilecek olan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile başlayacak olan asgari ücret artışı kıdem tazminatında da etkili olacak. 2021 asgari ücret tutarını açıklayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. Kıdem tazminatı tavan fiyatı 7.117,17 liradan 8651,62 liraya yükseldi. Peki kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte 2021 kıdem tazminatı hesaplama...

2021 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLUR, KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. Kıdem tazminatı tavan fiyatı 7.117,17 liradan 8651,62 liraya yükseldi. İş Kanunu’nda belirtildiği üzere, en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış
olan çalışanın, aşağıda saydığımız hallerin herhangi birine dayanarak işten
çıkması halinde, işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata “Kıdem
Tazminatı” denilmektedir.

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için o iş yerinden en az 1 yıldır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir. Kıdem tazminatının ilk şartı olarak kabul edilen bu durumda olan tüm çalışanlar, Kıdem tazminatının ilk şartını sağlıyor demektir. Fakat bu şart, Kıdem tazminatı için yeterli değildir. Çalışan kişi eğer aşağıdaki şartlardan birisini de sağlarsa 2021 Kıdem tazminatı alma hakkı elde edecektir.

İşte Kıdem tazminatı almanın diğer şartları;

İşveren ya da birlikte çalışmak zorunda olduğu başka bir çalışanın
taşıdığı bulaşıcı hastalığa yakalanması,

İşverenin; iş sözleşmesinin imzalanması sırasındaçalışana işin
nitelikleri ile ilgili yanlış bilgi vermesi,

İşverenin, kanunda belirtilen haklı nedenlerin hiçbirine dayanmadan
çalışanı işten çıkartması,

Malullük durumunun oluşması,

Çalışanın ölmesi,

İş sözleşmesine konu olan işin, çalışanın sağlığını ya da yaşam şeklini
tehlikeye sokması,

İş yerinde bir haftadan daha uzun süre ile işin durmasına neden olacak
bir durumun oluşması,

Kadın çalışanın, evlendikten sonraki 1 yıl içerisinde işten ayrılmak
istemesi,

Çalışana veya çalışanın aile fertlerinden herhangi birine işveren
tarafından hakaret edilmesi, onur kırıcı ithamlarda ya da cinsel tacizde
bulunulması,

İşverenin, çalışandan yasadışı bir iş yapmasını istemesi.
Çalışanın başka bir çalışan tarafından cinsel tacize uğradıktan sonra bu
durumu işverene bildirmesine rağmen işveren herhangi bir önlem
almaması,

Erkek çalışanın askerlik görevini tamamlamak için silah altına alınması,

Emekliliğe hak kazanılması,

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birisi gerçekleştiğinde çalışan kişi, iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda Kıdem tazminatı alma hakkı doğabilir. İşçi Kıdem tazminatını işverenden alamadığı takdirde, mahkeme yoluyla Kıdem tazminatını faiziyle birlikte geri alabilir.

KIDEM TAZMİNATI 2021 NASIL HESAPLANIR?

2021 Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin çalıştığı son işyerinde her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret ele alınmaktadır. Eğer çalışanın tam yıl süresi dışında çalıştığı günler varsa, bu günler 30 gün üzerinden oranlama yapılarak tazminat ücreti alınır.
2021 Kıdem tazminatı hesaplanırken un utmaması gereken durumlardan birisi de; kıdem tazminatının tavan ücretidir. 2021 yılı ilk yarısı için Kıdem tazminatı tavan tutarı 8651,62 lira olarak belirlenmiştir. 2020 yılı ikinci yarısı için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı 7.117, 17 TL’dir. Özetle, brüt ücreti bu miktarlardan yüksek olan çalışanların hak ettiği Kıdem tazminatı yıllık olarak bu rakamlarda olacaktır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA İŞLEMİ 2020

Kıdem tazminatı hesaplama işlemi şu şekilde yapılır;

İşten ayrılacak kişinin çalıştığı toplam süre ele alınır,

Çalışanın toplam çalıştığı yıl süresi ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve
diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır.

Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük
brüt ücretle çarpılır.

Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan
tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.

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