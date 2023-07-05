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KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA EKRANI 2023: Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

05.07.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminatı ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. En az bir sene çalışma kaydıyla hak kazanılan işçinin kıdem tazminatı ücreti her yıl tekrar tespit ediliyor. Temmuz zammı ile asgari ücretli çalışanın kıdem tazminatı yıllık 13 bin 414 TL oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı ile tavan ücretinde de artış yaşanacak. Peki, Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA EKRANI 2023: Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı 2023 internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. TÜİK tarafından yapılan açıklama ile 6 aylık enflasyon oranı yüzde 19,77 olurken memur ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Veriler baz alındığında refah payı ve toplu sözleşme zammı dışında memur maaşlarına yüzde 17,55 zam, emekli maaşlarına ise yüzde 19,77 oranında zam geldi. Şimdi birçok kişi "2023Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesabı son derece basittir. Bilindiği üzere herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir sebeple feshedilmesi halinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir seneden artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

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KIDEM TAZMİNATI NE KADAR, KAÇ TL?

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı arttı. En düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 10 bin 8 lira olarak ödeniyordu. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 9 bin 932 lira veriliyordu.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 13 bin 414 liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı ise 13 bin 312 lira oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplara göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu. 6 aylık enflasyon oranları ile ortaya çıkan emekli ve memur zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı da değişecek.

Memur zammının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanının da belli olacak.

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