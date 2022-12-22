Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2023 asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı hesaplama

Kıdem tazminatı 2023 tavanı için gözler son dakika asgari ücret açıklamasına çevrildi. Asgari ücret zammı ile beraber birçok kalemde değişiklik olacak. Bunlar dan biri de kıdem tazminatı. Peki, Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır, tavanı nasıl hesaplanır? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2023 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı, asgari ücret ile netleşecek.

Asgari ücret ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünü işaret ederek 'Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.' ifadelerini kullandı.

Şu an geçerli olan 5 bin 500 TL asgari ücret ile asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 6 bin 471 TL.

Konuya dair örnek vermek gerekirse; 10 sene boyunca asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 64 bin 700 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET İLE KIDEM TAZMİNATI YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Kıdem tazminatı tavanı, asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde 8 bin 412 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi durumunda kıdem tazminatı tavanı 9 bin 59 TL olacak.

Yüzde 50 zam halinde ise kıdem tazminatı tavanı 9 bin 706 TL'ye yükselecek.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte güncel kıdem tazminatı oranlarına haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...





