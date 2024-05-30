Kıdem tazminatına artış bedelli askerliğe zam! Kalem kalem tüm ödemeler değişiyor: Memur maaş zammı ile 220 bin liraya dayanacak

Kıdem tazminatı tavan ücreti Temmuz ayında memur zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak 2024’te yüzde memur maaş katsayısındaki artış sonrası binde 7.59 damga vergisi kesilmeden 35.057 lira olarak uygulanıyordu. Ancak memur maaşları sadece kıdem tazminatı tavanını değil bedelli askerlik ücreti dahil birçok kalemde ödemeleri değiştirecek. İşte detaylar…

3 TEMMUZ’DA BELLİ OLACAK

Emekli ve memurların yanı sıra Temmuz ayı birçok kişi için maaşlara ve ödemelere zam ayı anlamına geliyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon 18,72 olarak açıklandı. Şimdi gözler Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarında. Mayıs ayı TÜFE verisi 3 Haziran, Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz günü duyurulacak. Böylece önce 5 aylık ardından da nihai zam oranını verecek 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Herkes rakamlar için hesap yaparken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) enflasyon rakamları için ipucu geldi. Bankanın açıkladığı verilere göre yüzde 10 toplu sözleşme zammı dahil 5 aylık memur enflasyon farkınınyüzde 17,02 olması bekleniyor. 6 aylık memur enflasyon farkının ise yüzde 20,02 olabileceği hesaplanıyor.

TÜM ÖDEMELERİ ETKİLEYECEK

Böylece memur maaşı zammı ile kıdem tazminatı, SED ödemeleri, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı ve bedelli askerlik ücreti Temmuz ayında yeniden belirlenecek.

TABANA ASGARİ ÜCRET TAVANA MEMUR ZAMMI ETKİ EDİYOR

Kıdem tazminatı taban ücreti asgari ücret zammı ile artıyor. Kıdem tazminatı tavan ücretinde ise belirleyici memur zammı oluyor. Bu kapsamda Ocak 2024’te yüzde 49,25’lik memur zammı oranında binde 7.59 damga vergisi kesilmeden 35.057 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanının 42.075 liraya yükselmesi bekleniyor.

TEMMUZ 2024’TE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE ARTACAK

Bedelli askerlik ücreti Ocak 2024 döneminde 182.609 lira seviyesine yükselmişti. Ancak Temmuz’da yüzde 20,02 zam gelmesi halinde ise bu rakam da 219.167 liraya çıkacak. Yani artış 36.558 lira olacak.

ENGELLİ MAAŞLARINA MEMUR ZAMMI AYARI

Ocak-Temmuz 2024 arasında engelli aylığı engel oranı yüzde 40-69 arası olana 2.797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olana 4.196,70 lira, 18 yaş altı engellilerin yakınlarına ise 2.797,81 lira ödeme yapılıyor.

Yüzde 20,02’lik zam sonrasında bu ödemelerin de sırasıyla 3.358 TL, 5.037 TL ve 3.358 liraya çıkması bekleniyor.

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına yapılan desteklerden yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 5 bin 667 liradan az olması şartı aranıyor.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024 döneminde yüzde 49,25’lik zam ile 3.504,84 TL olan 65 yaş aylığı da Temmuz ayında 4.206 lira olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI

Bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere verilen 7.608 liralık evde bakım desteğinin Temmuz zammı sonrası 9.130 lira olması tahmin ediliyor. Ancak hane içi kişi başı gelir sınırının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olması gerekiyor. Yani 11.334 liralık kişi başı gelir sınırı şartı bulunuyor.

SED ÖDEMELERİ TEMMUZ’DA ZAMLANACAK

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için yüzde 20’lik artış ile 4.336 lira, ilköğretimde okuyan çocuk için 6.505 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için rakam 4.336 lirayı, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 3.469 lirayı bulacak.







