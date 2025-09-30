FİNANS

Kıdem tazminatında o detaya dikkat! Maaşınız 100 bin lira bile olsa... 'Aşamaz' diyerek rakamı duyurdu!

İş Kanununa tabi olan kişilerin kıdem tazminatı hak kazanabilmesi için iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Kadınlar evlendikleri için erkekler ise askere gittikleri için işten çıktıklarında veya işverenin haksız yere işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı hakkı kazanabiliyor. Gazeteci Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatının nasıl hesaplandığını ve en fazla ne kadar olabileceğini açıkladı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Ayrılacağı iş yerinden en az 1 yıl çalışmış olanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılması, işverenin haklı neden olmadan işçiyi işten çıkartması, işçinin haklı nedenle iş akdini fesh etmesi gerekir. İşe giriş tarihine göre değişen yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.

30 GÜNLÜK ÜCRET TUTARINDAN HESAPLANIR

Kıdem tazminatı hesaplaması ise çalışan işçinin her yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödemesi yapılır. Ayrıca, kıdem tazminatı işçinin son ücreti üzerinden hesaplaması yapılır. Tazminatın hesaplanmasında ücret dışında işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de dikkate alınır.
İşçiye çıplak ücretler dışında sağlanan menfaatler varsa ihbar ve kıdem tazminatının hesabına bu ödemelerin de dahil edilmesi gerekir. Bu şekilde hesaplanan ücrete “giydirilmiş ücret” denilir. Ancak, giydirilmiş ödemelerin devamlılığı durumunda hesaplamaya dahil edilebilir. Bir defaya mahsus yapılan ödemeler giydirilmiş ücret hesabına dahil edilmez.
30 İLE ÇARPILIYOR

HaberTürk'teki köşesinde kıdem tazminatı hakkında detaylı bilgi paylaşan Ahmet Kıvanç, hesaplamanın nasıl yapıldığını şu sözlerle anlattı:

"Çıplak brüt ücreti 26.005,50 TL olan işçi işe işverenin sağladığı araçla gelip gidiyorsa, iş yerinde yemek veriliyorsa yemek ve servis ücreti hesaplanarak brüt ücrete eklenir. Toplam yemek ve ulaşım giderlerinden işçi başına düşen tutar ne kadar ise çıplak brüt ücrete eklenir. Örneğin söz konusu işçiye verilen yemek ve servis hizmetinin karşılığı aylık 1000 TL ise her bir yıl için ödenecek kıdem tazminatı 27.005,50 TL olur.

Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler ihbar ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemelerin toplamı önce 365 güne bölünerek, 1 günlük tutar hesaplanır. Bir günlük tutar 30 ile çarpılarak giydirilmiş ücrete dahil edilir"
100 BİN LİRA BİLE OLSA...

Kıvanç, ödenecek kıdem tazminatının her 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre belirlenen kıdem tazminatı tavanını göre belirlendiğinin altını çizerek, "2025 yılı temmuz – aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL’dir. Giydirilmiş ücreti 53.919,68 TL ve altında olanlar, giydirilmiş ücretleri üzerinden tazminat alırlar. Giydirilmiş ücreti bu tutarı aşanlar ise her yıla karşılık 53.919,68 TL kıdem tazminatı alırlar. Giydirilmiş ücreti 100 bin lira da olsa alacağı kıdem tazminatı 53.919,68 TL’yi aşamaz" şeklinde konuştu.
Son olarak, kıdem tazminatından binde 7,59 oranında damga vergisinden başka kesinti yapılmaz

