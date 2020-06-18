Kıdem tazminatında yeni düzenleme (Kıdem tazminatında yeni düzenleme ne zaman başlayacak?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti.

TOBB, TİSK, Türk-İş ve Hak-İş genel başkanlarının katıldığı görüşmede, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında değişiklik hazırlıkları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile kıdem tazminatinda fon kurulmasını öngören düzenlemede kararlı olduklarını vurguladı.

İşçi ve işveren temsilcilerine, önerilerini hazırlayıp ekonomi yönetimine iletmelerini belirten Cumhurbaşkanı, tarafların aralarında mutabakat sağlamasına önem verdiklerini kaydetti.

İşçi ve işveren temsilcilerinden süreyi uzatmadan değişiklik önerilerini hazırlaması istenirken, bu yasama yılının tamamlanmasına kısa bir süre kalması nedeniyle düzenlemenin meclis görüşmelerinin Ekim ayı sonrasında olacağı belirtildi.

İstihdam kalkanı paketi içinde yer alacağı açıklanan diğer düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifinin ise kısa süre içinde meclise sunulması bekleniyor.

