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Kıdem tazminatınız bunu yapmazsınız buhar olabilir! İsa Karakaş emekli olacaklar için tek tek açıkladı, 'Çalışsanız bile cebinize koyun'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.03.2025 08:09
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Emekli olunca kıdem tazminatı alan vatandaşlar için SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş uyarılarda bulundu. Karakaş, emeklilik tarihi ile beraber kıdem tazminatının alınması gerektiğinin altını çizerek, çalışmaya devam eden emeklilerin de tazminatlarını bekletmeden almaları gerektiğini ifade etti.

Kıdem tazminatınız bunu yapmazsınız buhar olabilir! İsa Karakaş emekli olacaklar için tek tek açıkladı, 'Çalışsanız bile cebinize koyun'

Emekli olmasına artık az bir zaman kalmış vatandaşlar aynı zamanda kıdem tazminatları ile ner yapacaklarının planlamasını yapıyor. Yüksek enflasyon karşısında Türk Lirası değer kaybetmesi nedeniyle alım gücü yavaş yavaş azalırken SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş, enflasyon karşısında maddi kaybın yaşanmaması için kritik değerlendirmede bulundu.

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MADDİ KAYIP YAŞAMAMAK İÇİN ERTELEMEYİN

Karakaş, emekli olmayı planlayan çalışanların, emeklilik tarihiyle birlikte kıdem tazminatlarını almalarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, enflasyon ortamında maddi kaybın yaşanabileceğini aktardı. Karakaş, emekli olduktan sonra çalışan vatandaşların tazminatlarını nasıl alabileceklerini ise şu şekilde anlattı:

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"Emeklilik sonrası çalışmaya devam ederseniz, kıdem tazminatını sadece emeklilik öncesi süreniz için alabilirsiniz. Emeklilik sonrası çalıştığınız döneme ait tazminatı alabilmeniz için iş sözleşmenizi haklı bir nedenle feshetmeniz gerekir"

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MADDELER HALİNDE SIRALADI

İş sözleşmesinin haklı fesihinin nasıl olabileceğini de anlatan Karakaş, maddeler halinde şu cümleleri sıraladı:

  • "İşverenin mobbing uygulaması
  • Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışlar
  • Ücretin eksik veya geç ödenmesi
  • Fazla mesainin ödenmemesi
  • SGK primlerinizin eksik yatırılması
    Eğer bu tür bir haklı sebep olmadan işten ayrılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız"

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ENFLASYON KARŞISINDA BUHAR OLABİLİR

Yaşanan bir olayı anlatan Karakaş, yargıtay kararını hatırlatarak emsal bir kararın alındığını belirtti ve, Aralık 2023'ten örnek bir somut verdi:

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"Emekli oldunuz ve aynı işyerinde çalışmaya devam ettiniz. 2028 yılında istifa ederek işten ayrıldınız. Normalde kıdem tazminatınızın 2028 yılındaki maaş üzerinden hesaplanmasını beklersiniz. Ancak Yargıtay, tazminatın 2023 yılı yani emeklilik tarihinizdeki maaş üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmediyor. Bu durumda, 5 yıl boyunca çalıştığınız süre için tazminat alamazsınız ve yalnızca emeklilik öncesi döneme ait tazminat hakkınız olur. Böylece tazminatınız, yüksek enflasyon karşısında eriyip buharlaşır"

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KIDEM TAZMİNATI ALACAKLAR DİKKAT

Hak kaybına uğramak istemeyen vatandaşların emekli olunan günde kıdem tazminatını almaları gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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"Çalışmaya devam etseniz bile tazminatınızı cebinize koyun. Aksi halde, ilerleyen yıllarda kıdem tazminatınızın değeri ciddi şekilde azalabilir ve hak kaybı yaşarsınız"

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı emekli İsa Karakaş
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