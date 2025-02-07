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Kilosu 4 bin Dolar'dan satılıyor! Tekirdağ ve İstanbul'da da yetişiyor... En çok New York ve Paris'ten alıcı buluyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.02.2025 12:34
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Siyah trüf, gastronomi dünyasının en prestijli ve pahalı malzemelerinden biri olarak, kilosu binlerce dolara kadar ulaşabiliyor ve "mutfakların siyah mücevheri" olarak tanımlanıyor. Türkiye, bu nadir mantarın yetişmesi için en uygun iklim ve toprak koşullarına sahip. Özellikle İstanbul ve Trakya bölgelerinde bolca bulunan trüf mantarı, yerli üretimin yükselişe geçmesine olanak tanıyor. Kilosu 16-20 bin TL arasında değişen fiyatlarıyla bu değerli mantar, yemeklere lezzet katıyor.

Kilosu 4 bin Dolar'dan satılıyor! Tekirdağ ve İstanbul'da da yetişiyor... En çok New York ve Paris'ten alıcı buluyor

Yeraltında yetişen ve özel koşullar gerektiren bu değerli mantar, ülkemizin iklimi ve toprak yapısı sayesinde büyük bir potansiyele sahip. Türkiye’de trüf mantarının doğal olarak yetişmesi, kültivasyon için en uygun şartlara sahip olduğumuzu gösteriyor. Özellikle İstanbul ve Trakya bölgelerinde bol miktarda trüf mantarı toplanabilmektedir.

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ÖZEL EĞİTİLMİŞ KÖPEKLER KULLANILIYOR

Bilimsel adı Tuber melanosporum olan trüf mantarı, diğer mantarların aksine yüzeyde değil, yer altında (bazı ağaçların köklerinde) yetişir. Büyüme süreci 6 ila 10 yıl arasında değişebilir ve trüf mantarlarını bulmak için özel olarak eğitilmiş köpekler kullanılır.

Mantarın bu kadar pahalı olmasının nedeni ise büyümesinin özel koşullar gerektirmesi ve hasadının elle yapılmasıdır.

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TÜRKİYE'DE 16 BİN TL'YE SATILIYOR

New York veya Paris'te kilosu 4000 dolara kadar çıkabilen bu seçkin ve gurme ürün, Türkiye'de ise kilosu 16 bin liraya kadar çıkan fiyatlara satılabiliyor. Bu, üreticiler için oldukça dikkat çekici bir rakam.

200'den fazla aroma notasına sahip ve yoğun, sofistike bir tada sahip olan trüf mantarı, özellikle risotto ve makarna gibi yemeklerde öne çıkan bir malzemedir. Önümüzdeki yıllarda trüf mantarı pazarı, yatırım yapmaya değer bir sektör haline gelecek. Ancak, bu yatırımın hızlı bir kar getirmeyeceği unutulmamalı. Gurme dünyası, siyah trüf mantarlarına büyük ilgi gösteriyor, bu yüzden bir şeye yatırım yapmayı düşünüyorsanız, siyah trüf mantarlarından daha değerli bir seçenek olamaz. Tabii ki, başarılı olmak için sabır da gerekiyor; yaklaşık 10 yıl süren bir bekleme süresiyle, bu işe başlamak için doğru zamanı ve yeri bulmanız şart.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İstanbul New York mantar Trakya
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