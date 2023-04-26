Kilosu şu anda 15 TL! Hasat başladı 'Fiyatlar aşağıya düşecek' Türkiye'nin dört bir yanına...

Türkiye’nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana’da erkenci patates hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen işçiler, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı. Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek patatesler tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. Ardından patatesler yakın şehirler için kasalarla, uzak şehirler için ise çuvallanıp kamyonlara yüklenerek satış için hallere gönderildi.

PATATES FİYATI DÜŞECEK Mİ?

Kentte yaklaşık 41 bin dekarda ekilen ve dönüm başına ortalama 4 ton verim alınan patatesten 170 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. Verimi yüksek olan patates, çiftçinin yüzünü güldürdü. Önümüzdeki günlerde hasadın kent genelinde yoğunlaşmasıyla fiyatların da biraz daha düşmesinin beklendiği kaydedildi.

"İLK HASAT OLDUĞU İÇİN FİYATLAR YÜKSEK"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ziraat Odaları Adana İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Şu an patates tarlasında dönüme yaklaşık 4 ton verim alınmakta. Patatesin kilogram fiyatı ise 14-15 lira arasında değişmekte. Şuan ilk hasat olduğu için fiyatlar yüksek ve eski patatesin de şu anda fiyatı 15 lira. Burada patatesin bir dönüme maliyeti 23 bin lira ile 25 bin lira arasında değişmekte. Ülkemiz patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’ye yakını Adana ilimizde üretilmekte. Geçen yıl Adana’da 40 dönüme yakın alanda patates ekimi vardı. Bu yıl da Adana’da patates ekimi 41 dönüm” ifadelerini kullandı.

"HASAT BOLLAŞTIĞINDA FİYATLAR DÜŞECEK"

Fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceğini söyleyen Doğan, “İleriki günlerde hasat bollaştığında fiyatlar biraz daha aşağıya düşecektir. Şu anda ilk turfanda olduğu için fiyatlar böyle. Geçen yıl, patatesi don vurmuştu ve verim alamadık. Bu yıl don olmadı ve rekolte yüksek. Bu yıl hem fiyatlar iyi hem verim iyi. Bu yıl çiftçinin yüzü daha iyi gülecek” diye konuştu.

Çiftçi Mithat Tekin ise, “Fiyatlar aşırı yüksek değil. Bizleri kurtarır. Geçen sene don vurunca patatesleri 3 hafta geç söktük ve dönüme 2,5 ton mal zor aldık” dedi. (İHA)



