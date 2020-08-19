Kim, ne kadar emekli ikramiyesi alıyor? İkramiyeye zam yapılacak mı?

Her yıl, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için emeklilere ayrı ayrı ödenen bayram ikramiyeleri bu yıl 17-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödendi. Bu yıl 12 milyon 300 bin kişi olduğu basına yansıyan ve sayıları her yıl artan emekli vatandaşların ve ailelerinin heyecanla beklediği emekli ikramiyeleri, zamlı temmuz emekli aylıkları ile beraber yatırıldı. Böylece Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2020 senesine kadar 6. kez emeklilere bayram ikramiyesi dağıtmış oldu. Sizin için emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin detaylarını, ödeme yöntemlerini ve emeklilere avantaj sağlayan diğer uygulamaları araştırdık.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 2020'DE NE KADAR OLDU?

2020'nin Kurban Bayramı için verilen bayram ikramiyelerinin tutarı yine 1000 TL oldu. Önceki yıllarda olduğu gibi emekli maaşını çekmek için anlaştıkları bankalara giden emekliler belirlenen tarihlerde ikramiyeyi çekti. Enflasyon farkı nedeniyle ilerleyen yıllarda bayram ikramiyesinin artması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Kurban Bayramı öncesinde sayıları 12 milyon 400 bini bulan emeklilere toplamda 11 milyar TL ikramiye ödendi. Altıncı kez yapılan bu ödemeyle beraber ödenen bayram ikramiyesi tutarı 64.2 milyar TL'ye ulaştı.