Kim, ne kadar emekli ikramiyesi alıyor? İkramiyeye zam yapılacak mı?

Her yıl, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için emeklilere ayrı ayrı ödenen bayram ikramiyeleri bu yıl 17-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödendi. Bu yıl 12 milyon 300 bin kişi olduğu basına yansıyan ve sayıları her yıl artan emekli vatandaşların ve ailelerinin heyecanla beklediği emekli ikramiyeleri, zamlı temmuz emekli aylıkları ile beraber yatırıldı. Böylece Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2020 senesine kadar 6. kez emeklilere bayram ikramiyesi dağıtmış oldu. Sizin için emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin detaylarını, ödeme yöntemlerini ve emeklilere avantaj sağlayan diğer uygulamaları araştırdık.
BAYRAM İKRAMİYELERİ 2020'DE NE KADAR OLDU?
2020'nin Kurban Bayramı için verilen bayram ikramiyelerinin tutarı yine 1000 TL oldu. Önceki yıllarda olduğu gibi emekli maaşını çekmek için anlaştıkları bankalara giden emekliler belirlenen tarihlerde ikramiyeyi çekti. Enflasyon farkı nedeniyle ilerleyen yıllarda bayram ikramiyesinin artması bekleniyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Kurban Bayramı öncesinde sayıları 12 milyon 400 bini bulan emeklilere toplamda 11 milyar TL ikramiye ödendi. Altıncı kez yapılan bu ödemeyle beraber ödenen bayram ikramiyesi tutarı 64.2 milyar TL'ye ulaştı.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALMA HAKKINA SAHİPTİR?
SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri
Ölüm aylığı bağlanan kişiler
Şeref aylığı alan kişiler
Şehit yakınları ve gaziler
Şampiyon sporcular
Geçici köy korucuları
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri
Terörden zarar gördüğü için aylık alan siviller ve ölenlerin hak sahipleri
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ŞEKİLDE ÖDENİYOR?
2020'deki Kurban Bayramı temmuz sonuna denk geldiği için Kurban Bayramı ikramiyeleri, enflasyon farkı eklenerek zamlanan temmuz emekli aylıkları ile beraber yatırıldı. Normalde bu tarz bir birleştirme yapılmıyor. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) emeklileri için ayrı günlere yayılarak ödeme yapılıyor. Örneğin, 4A (SSK) için 17-26 Temmuz'da ödeme yapıldı.
Emekli maaşını çekmek için Ziraat Bankası'nı kullananlara maaşlarını çektikleri günlere göre ikramiye tarihi belirleniyor. Diğer bankaları kullananlar kendileri için belirlenen sabit bir günden itibaren ikramiyelerini çekebiliyor. Banka kullanmayan emekli vatandaşlar için ise bayram ikramiyesi ödemeleri PTT şubelerine yatırılıyor. Kimlik kartınız ile beraber gidip PTT şubelerinden paranızı çekebiliyorsunuz.
4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) için belirlenen bayram ikramiyesi ödeme günleri kendi içinde tekrar düzenleniyor. Bu bağlamda tahsis numaranızın son gününe göre farklı günlerde bayram ikramiyenizi çekebiliyorsunuz. Örneğin, 4A için tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar 26 Temmuz'da, 4B için son rakamı 2 ve 0 olanlar 28 Temmuz'da paralarını bankadan çekti.
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