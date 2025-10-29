Kimi yüzlerce kimi binlerce TL... Borç verenlerin yüzde 73'ü geri alamıyor

Borçla ilgili ilginç bir araştırma ortaya çıktı. Buna göre; borç isteyenler genelde istediğini alabildiği ancak borç verenlerin için durumun bazen tam tersi olabildiği öğrenildi. Öyle ki 4 kişiden neredeyse üçü verdiğini geri alamıyor. İşte detaylar...

Show Haber'de yer alan habere göre; kimi yüzlerce, kimi binlerce lira veriyor, pek çok kişi borç isteyeni geri çeviremiyor ama yüzde 73'ünün de parasını geri alamadığı öğrenildi. Arkadaşı, akrabası ya da bir tanıdığı, tutarı ne olursa olsun pek çok insan borç vermekten çekinmiyor. Bazen de isteyene hayır diyemiyor ama çoğu zaman parasını geri almakta zorlanıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre her dört kişiden neredeyse üçü borç için verdiği parayı zamanında geri alamıyor. Ayrıca istemekten de çekiniyor. Haliyle borç verenlerin yüzde 43'ü verdiğine pişman oluyor. Üstelik bu durum dostluklarında zedelenmesine neden oluyor. Öyle ki borç verenlerin yüzde 53'ü parasını geri alamadığı arkadaşlarıyla ilişkisini kesiyor.

Verilen borçlar finansal ve duygusal sorunlara yol açarken uzmanlar net kurallar ve sınırlar belirlemenin olası sorunları ve hayal kırıklıklarını önlemek için önemli olduğunu vurguluyor.