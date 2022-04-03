Kimliğiyle başvuran emekliye 2.750 TL'ye kadar ödeme! Bankalar yarışa girdi! Bir defaya özel veriliyor!

Bankalar yarışa girdi! Kimliğiyle başvuran emekliye 2.750 TL'ye kadar ödeme! Milyonlarca emekli bugüne kadar bankaların promosyon kampanyalarından faydalandı. Yeni emeklilerin de yararlanabileceği promosyon kampanyaları bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalar ek şartlar sunuyor ve miktarı yükseltiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İŞ BANKASI

2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL.

YAPIKREDİ

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 2.100 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.500 TL nakit promosyon ödenir.

AKBANK

Maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.750 TL, 2.500 liraya kadar olanlara 2.100 TL, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara ise 2.500 TL promosyon ödüyor.

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

DENİZBANK

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üstündekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor.

FİNANSBANK

Emeklilere şubeye gelmeden 2.200 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Maaşını taşıyana ayda iki kere başka banka ATM’lerinden bedava para çekme, internet bankacılığından bedava EFT/TL havale gibi faydalar sağlıyor.

ZİRAAT BANKASI

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.

VAKIFBANK

1.500 TL’ye kadar maaşı olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını bankadan alanlara 2.000 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor. Emekli yakınlarını çağrı eden bütün Garanti BBVA müşterilerine, her bir dostu amacıyla 250 TL nakit mükafat veriyor.



