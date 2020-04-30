Kimse bilmediği için yararlanamıyor! Anne babalara 600 TL ödeme...

Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımı ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları ile birlikte yürüttüğü son derece önemli bir projedir. Bu proje kapsamında ebeveynlere tek sefere mahsus olmak üzere; çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır. Çocuk parası ödemesi annelerin adına PTT şubelerine yatırılır ve sonraki dönemde annelerin bu ücreti geri ödemesi söz konusu değildir. İşte doğum yardımına dair merak edilen tüm detaylar...

DOĞUM YARDIMININ KOŞULLARI NELERDİR?

Doğum yardımı Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan anne, babalara verilmektedir. Annelere verilen yardım olarak bilinen doğum yardımında annenin vefat etmesi ya da Türk vatandaşı/mavi kart sahibi olmaması durumunda babaların başvurusu kabul edilir ve ödeme babalara yapılır.

Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir. Anneler bu tarihte doğan çocukları için süre kısıtlaması olmadan doğum yardımı başvurularını iletebilirler.

Doğum yardımı miktarı annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar da çocuk sayısının tespit edilmesinde dikkate alınır. Örneğin; annenin 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan bir çocuğu varsa, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan 1 çocuğu için doğum yardımı alabilir. Hatta bu çocuk 2. çocuk klasmanında kabul edilir ve ona göre doğum yardımı verilir.