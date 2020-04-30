Kimse bilmediği için yararlanamıyor! Anne babalara 600 TL ödeme...

Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımı ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları ile birlikte yürüttüğü son derece önemli bir projedir. Bu proje kapsamında ebeveynlere tek sefere mahsus olmak üzere; çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır. Çocuk parası ödemesi annelerin adına PTT şubelerine yatırılır ve sonraki dönemde annelerin bu ücreti geri ödemesi söz konusu değildir. İşte doğum yardımına dair merak edilen tüm detaylar...
Doğum yardımı Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan anne, babalara verilmektedir. Annelere verilen yardım olarak bilinen doğum yardımında annenin vefat etmesi ya da Türk vatandaşı/mavi kart sahibi olmaması durumunda babaların başvurusu kabul edilir ve ödeme babalara yapılır.
Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir. Anneler bu tarihte doğan çocukları için süre kısıtlaması olmadan doğum yardımı başvurularını iletebilirler.
Doğum yardımı miktarı annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar da çocuk sayısının tespit edilmesinde dikkate alınır. Örneğin; annenin 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan bir çocuğu varsa, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan 1 çocuğu için doğum yardımı alabilir. Hatta bu çocuk 2. çocuk klasmanında kabul edilir ve ona göre doğum yardımı verilir.
15 Mayıs 205 tarihinden sonra evlat edinilen çocuklar için daha öncesinde doğum yardımı alınmadıysa ebeveynlere başvuru hakkı verilmiştir.
İlk adımda çocuğun ilgili nüfus müdürlüğünde Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işleminin tamamlanması gerekir. Ardından doldurulan doğum yardımı başvuru dilekçesi ile başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden gerçekleştirilir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise büyükelçilik ve konsolosluklara başvurularını ileterek doğum yardımından yararlanabilir.
Doğum yardımı başvurusunun olumlu olarak sonuçlanmasının sonrasındaki ay içinde PTT şubelerine annelerin adına yardım ücreti yatırılır.
Annelerin tekli doğumlarındaki ilk çocukları için 300 TL, ikinci çocukları için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL ödeme almasına imkan verilir.
Annelerin çoğul doğumlarında ise ikiz çocuklardan ilk çocukları için 300 TL, ikinci çocukları için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz çocuklardan ilk çocukları için 300 TL, ikinci çocukları için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL doğum yardımı ödemesi yapılır.
Doğum yardımı ödemesinde annelerin sahip olduğu çocuk sayısı etkili olmaktadır. Örneğin annenin ilk evliliğinden 2 çocuğu olması durumda ikinci evliliğinden olan ilk çocuğu için doğum yardımı ödemesi alabilmektedir. İkinci evlilikten olan çocuk 3. çocuk olarak kabul edildiği için 600 TL ödeme alınır.
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