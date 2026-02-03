Kira artış oranı belli oldu: Şubat 2026 kira zammı TÜİK verisiyle netleşti

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? 2026 Şubat kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Şubat ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kira artış oranı kaç? İşte Şubat kira artış oranı 2026 ve Şubat kira zammı ile ilgili son dakika haberi…

ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Ocak ayı kira artış oranı yüzde 34,88 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri ocak ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Şubat ayı kira artış oranı da netleşti.

Şubat 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Şubat ayında kiraya en fazla yüzde 33,98 oranında zam yapabilecek. Şubat 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

ŞUBAT KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA 2026

Şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 oldu. 2026 Şubat ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 33,98

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 398 TL

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 33,98

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 97 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 33,98

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26 bin 796 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 33,98

Aylık Yeni Kira Tutarı: 33 bin 495 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 33,98

Aylık Yeni Kira Tutarı: 40 bin 194 TL