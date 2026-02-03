TÜİK Ocak enflasyonunu açıkladı: 2026'nın ilk enflasyon rakamı belli oldu

Ocak enflasyonu açıklandı! Milyonların heyecanla beklediği Ocak enflasyonu 3 Şubat Salı duyuruldu. Nefeslerin tutulduğu herkesin merakla beklediği enflasyon oranlarını TÜİK saat 10.00'da açıkladı. Peki, Ocak enflasyonu yüzde kaç oldu? Milyonları ilgilendiren yılın ilk enflasyon verisi için gözler TÜİK'e çevrildi. İşte detaylar...

OCAK ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etmişti. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 olmuştu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 olmuştu.

TÜİK OCAK ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Son dakika gelişmesi ile TÜİK ocak enflasyonunu açıkladı. Buna göre ocak enflasyonu yüzde 4,84 olurken yıllık yüzde 30,65 oldu.