FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TÜİK Ocak enflasyonunu açıkladı: 2026'nın ilk enflasyon rakamı belli oldu

TÜİK Ocak enflasyonunu açıkladı. TÜİK, 7'den 70'e herkesi ilgilendiren enflasyon oranlarını saat 10.00'da duyurdu. Milyonların heyecanla beklediği 2026 yılının ilk enflasyon rakamı bugün açıklandı. Peki, Ocak enflasyonu yüzde kaç oldu? İşte 2026'nın ilk kritik verisi ile ilgili gelişmeler...

TÜİK Ocak enflasyonunu açıkladı: 2026'nın ilk enflasyon rakamı belli oldu
Hande Dağ

Ocak enflasyonu açıklandı! Milyonların heyecanla beklediği Ocak enflasyonu 3 Şubat Salı duyuruldu. Nefeslerin tutulduğu herkesin merakla beklediği enflasyon oranlarını TÜİK saat 10.00'da açıkladı. Peki, Ocak enflasyonu yüzde kaç oldu? Milyonları ilgilendiren yılın ilk enflasyon verisi için gözler TÜİK'e çevrildi. İşte detaylar...

TÜİK Ocak enflasyonunu açıkladı: 2026 nın ilk enflasyon rakamı belli oldu 1

OCAK ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etmişti. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

TÜİK Ocak enflasyonunu açıkladı: 2026 nın ilk enflasyon rakamı belli oldu 2

Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 olmuştu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer almıştı.

TÜİK Ocak enflasyonunu açıkladı: 2026 nın ilk enflasyon rakamı belli oldu 3

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 olmuştu.

TÜİK Ocak enflasyonunu açıkladı: 2026 nın ilk enflasyon rakamı belli oldu 4

TÜİK OCAK ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Son dakika gelişmesi ile TÜİK ocak enflasyonunu açıkladı. Buna göre ocak enflasyonu yüzde 4,84 olurken yıllık yüzde 30,65 oldu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kira artış oranı belli oldu: Şubat 2026 kira zammı TÜİK verisiyle netleştiKira artış oranı belli oldu: Şubat 2026 kira zammı TÜİK verisiyle netleşti
ENAG Ocak enflasyonunu açıkladı!ENAG Ocak enflasyonunu açıkladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik tüik enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.