Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama!

Kira artış oranı hesaplama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklama sonrası 8 Haziran Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm kiracı ve ev sahiplerinin gündeminde olan konulardan biri olan kira artış oranı hesaplama ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kira artış oranı 12 aylık ortalama baz alınarak hesaplanıyor.

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 olmuştu. Buna göre işte kira artış oranı hesaplama...

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

YENİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getirilecek.

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor."

