FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama!

Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama!

08.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı hesaplama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Kira artış oranı hesaplama, tüm kiracı ve ev sahiplerinin gündeminde olan konulardan biri. Peki Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama!

Kira artış oranı hesaplama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklama sonrası 8 Haziran Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm kiracı ve ev sahiplerinin gündeminde olan konulardan biri olan kira artış oranı hesaplama ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kira artış oranı 12 aylık ortalama baz alınarak hesaplanıyor.

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 olmuştu. Buna göre işte kira artış oranı hesaplama...

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

YENİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getirilecek.

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanofi’nin Girişimcilik Programı PharmUp’ın 3. dönemi Demo Day ile tamamlandıSanofi’nin Girişimcilik Programı PharmUp’ın 3. dönemi Demo Day ile tamamlandı
Son dakika | Milyonlar bekliyordu! 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurduSon dakika | Milyonlar bekliyordu! 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
3600 ek gösterge sonrası maaş zamları belli oldu3600 ek gösterge sonrası maaş zamları belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha

Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…

KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…

Çalışmalar başladı, 3600 ek göstergeden sonra...

Çalışmalar başladı, 3600 ek göstergeden sonra...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır

Açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.