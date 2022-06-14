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Kira artış oranı ne kadar 2022? Kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte Haziran 2022 kira artış oranı hesaplama!

14.06.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı ne kadar? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuya ilişkin 8 Haziran'da açıklamada bulunmasının ardından konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kiracı ve ev sahipleri konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Kira artış oranı ne kadar? İşte detaylar...

Kira artış oranı ne kadar 2022? Kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte Haziran 2022 kira artış oranı hesaplama!

Kira artış oranı hesaplama işlemi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yasa 11 Haziran'dan 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Peki Kira artış oranı ne kadar? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR 2022?

Kira artış oranı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından açıklandı ve Resmi Gazete'de yayımlanan yasa ile yürürlüğe girdi.

Buna göre; 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getirildi.

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama sonrası 11 Haziran'da konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HAZİRAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

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